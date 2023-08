Découvrez cette série balado sur les mythes et réalités des véhicules électriques au Québec !

Saviez-vous que le Québec est à l’avant-garde dans l’adoption de la mobilité électrique ? En effet, avec son programme Horizon 2035, le gouvernement provincial a des objectifs ambitieux quand il est question de l’avancement de son parc automobile vert !

Malgré tout, les automobilistes se questionnent sur plusieurs aspects de la conduite hybride ou électrique quand vient le temps de changer de véhicule, notamment du côté de l’autonomie de la batterie, du risque de tomber en panne ou encore des coûts d’utilisation.

C’est pourquoi Mazda et QUB radio ont joint leurs forces pour créer la série balado En route vers l’électrique, où la collaboratrice Annette Nguyen part à la rencontre d’experts et de conducteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables pour démystifier les mythes les plus fréquents entourant les véhicules électriques afin de bien éclairer votre choix.

En seulement trois épisodes, vous vous sentirez mieux informé (et plus outillé !) en matière d’électromobilité.

Crédit : Mazda

La conduite d’un véhicule électrique : on démystifie le vrai du faux

Certaines idées préconçues persistent autour de la conduite des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Parmi les mythes les plus courants, on retient notamment le fait que le Québec ne détient pas la technologie et les infrastructures nécessaires pour accueillir plus de véhicules électriques sur la route, ou encore l’idée qu’il faut absolument passer à une voiture 100 % électrique pour s’initier à l’électromobilité.

En réalité, il y a trois types de véhicules électriques : hybride léger, hybride rechargeable et 100 % électrique. Il existe également plusieurs modèles, pour tous les budgets, qui peuvent plaire à tout le monde, comme le CX-90 hybride rechargeable, le CX-90 hybride léger et le véhicule électrique à batterie MX-30 de Mazda. Bref, il n’y a pas qu’une seule avenue possible !

Pour en savoir plus, écoutez dès maintenant le premier épisode du balado En route vers l’électrique

Batterie et autonomie : ce que vous devez savoir !

Tous ceux et celles qui ont déjà considéré acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable se sont questionnés sur l’autonomie de la batterie. Tiendra-t-elle la route suffisamment longtemps ? Tomberez-vous en panne durant l’hiver ?

Bien sûr, il importe de se renseigner sur les différents types de batteries et leur autonomie respective, mais également sur les différentes bornes de recharge.

Actuellement, un véhicule hybride rechargeable semble être la meilleure option du marché pour les conducteurs qui se soucient de l’autonomie de la batterie, comme il comprend un moteur électrique pour la conduite quotidienne ainsi qu’un moteur à essence supplémentaire pour les trajets plus longs.

D’ailleurs, Mazda propose un grand VUS hybride rechargeable à 3 rangées, le CX-90, pour ceux et celles qui auraient besoin de plus d’espace.

De l’autre côté, si vos déplacements sont presque uniquement en ville, un véhicule 100 % électrique pourrait être la solution pour vous, puisqu’il consomme peu d’énergie sur de courtes distances, en plus d’être facilement rechargeable.

Pour en connaître davantage sur la batterie et son autonomie, écoutez

le deuxième épisode du balado En route vers l’électrique

Comprendre les coûts et les avantages d’un véhicule électrique

On le sait : un véhicule électrique coûte plus cher à l’achat qu’un véhicule à essence. Mais quand on pense à long terme, ces frais supplémentaires permettent-ils d’économiser, notamment en économisant sur l’essence ?

Quand on se penche sur les coûts financiers, environnementaux et humains de posséder une voiture électrique ou hybride rechargeable, il y a plusieurs facteurs à considérer. Sont-ils réellement moins polluants que les véhicules à combustion, notamment en raison des métaux qu’on retrouve dans leurs batteries ? Leurs avantages sont éclipsés par les coûts environnementaux, tels que la façon dont les batteries sont produites ?

Pour y voir plus clair, il importe de bien comprendre les impacts à moyen et long terme d’une telle acquisition.

Pour avoir les réponses à vos questions, écoutez le troisième et dernier épisode du balado « En route vers l’électrique ».

Écoutez dès maintenant la série balado En route vers l’électrique sur la plateforme de QUB radio et visitez le site Web de Mazda pour en connaître davantage sur leurs véhicules électriques et hybrides rechargeables.