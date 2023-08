D’ici 2026, les revenus de l’industrie mondiale des jeux vidéo dépasseront les 300 milliards $

De marginale à ses débuts, cette industrie s’est diversifiée pour atteindre une valeur de plusieurs milliards de dollars qui suit constamment l'évolution des technologies modernes.

Depuis la pandémie de COVID, l'espace de jeu a connu un changement de paradigme, avec l'arrivée de nombreux consommateurs et des revenus plus substantiels.

Selon le site StockApps, le chiffre d'affaires mondial des jeux devrait dépasser les 300 milliards de dollars d'ici à 2026. De 214,2 milliards de dollars en 2021, le chiffre d'affaires total devrait augmenter de 8,4 % pour atteindre 321,1 milliards de dollars en 2026 (tous les montants en dollars américains).

Ouverture vers d’autres technologies

L'analyste financière du site, Edith Reads, commente : «la croissance prévue témoigne de la solide assise des jeux vidéo dans l’économie. Les jeux ouvrent désormais la voie aux métavers et à d'autres avancées technologiques. La croissance attendue attirera certainement plus d'investisseurs dans le secteur, ce qui pourrait augmenter les opportunités d'emploi et ouvrir les portes à des rendements plus élevés à l'avenir.»

EA

Vers un succès massif dans les années à venir

L'évolution rapide des technologies est un facteur déterminant du succès des jeux. Aujourd'hui, la plupart des développeurs de jeux se sont concentrés sur les nouvelles avancées technologiques telles que la réalité virtuelle, l'infrastructure infonuagique et la technologie des chaînes de bloc. Jusqu'à présent, ces avancées ont attiré davantage de consommateurs et d'investisseurs à grande échelle.

Un bon exemple est celui des jeux web3 qui, selon les experts, devraient rapporter près d'un milliard de dollars d'ici 2025 avec plus de 100 millions de joueurs. En outre, les plateformes en nuage émergentes telles que Xbox cloud gaming et Google Stadia ne manqueront pas d'attirer davantage de consommateurs.

Photo fournie par Blizzard Entertainment

La nouvelle et puissante industrie des jeux mobiles

Les jeux ne sont plus liés aux appareils traditionnels ou aux stations de jeu. Les téléphones mobiles sont la nouvelle donne. Ils sont plus faciles à utiliser, plus pratiques et plus facilement accessibles, ce qui en fait la plateforme de jeu idéale. D'ici 2026, les jeux mobiles devraient rapporter 242,7 milliards de dollars, contre 321 milliards de dollars de revenus de jeux. La popularité croissante des jeux mobiles génère davantage de revenus pour le secteur.

Les développeurs de jeux trouvent de nouveaux moyens d'augmenter les revenus des jeux. Jusqu'à présent, ils ont réussi à gagner de l'argent grâce aux publicités dans les jeux, aux plans haut de gamme payants et aux microtransactions. Environ 85 % des revenus des jeux proviennent des jeux F2P (free to play ou modèle de jeu gratuit ou en accès gratuit) qui utilisent certaines de ces stratégies, en particulier les publicités et les achats intégrés. À mesure que le secteur continue de se développer, de nouvelles possibilités de générer des revenus s'ouvriront, ce qui se traduira par des volumes de revenus plus importants.

Photo fournie par Nintendo

Parmi les points négatifs : la dépendance

Cependant, l'adoption massive des jeux entraîne son lot de revers, comme l'augmentation de la consommation de jeux pouvant entraîner une dépendance au jeu, en particulier chez les jeunes, et provoquer d'autres problèmes comme l'isolement social et des troubles mentaux et physiques.

Cela dit, le secteur des jeux se développe rapidement et offre de nombreuses opportunités. La croissance prévue ne fait que démontrer que les jeux font de plus en plus partie intégrante de nos vies et qu'ils continueront de figurer parmi les secteurs les plus rentables au monde.