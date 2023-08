LAFORTUNE, Bruno



À Montréal le 4 août 2023 est décédé Bruno Lafortune à l'âge de 71 ans.Fils de feu Marie-Anna Martineau et de feu René Lafortune, il laisse dans le deuil ses trois enfants, Jérôme, Françoise et Marjolaine. Il laisse également dans le deuil son frère Réjean (Louise Archam-bault), sa soeur Renée (Serge Milord), ses belles-soeurs Diane Boutin (feu Jules) et Suzanne Bugeaud (feu Paul), en plus de ses trois petits-enfants, Zayane, Théo et Mia, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Au service d'Environnement Canada durant plus de 30 ans, il a laissé sa marque dans le dossier entourant les BPC et en matière d'application de la loi sur la protection de l'environnement.La famille vous accueillera au :T. SANSREGRET3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, H1W 1P2samedi le 9 septembre de 10h à 18h.Vos condoléances peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.