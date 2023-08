LAFLAMME, Jacques



De Mascouche, le 24 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Laflamme.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Bérubé Laflamme, ses enfants Eric (Isabelle) et Julie, ses petits-enfants Camille et Gabriel, sa soeur Monique et son frère Gérard, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QCle samedi 2 septembre 2023 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Une cérémonie suivra en chapelle à 16h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Adhémar Dion.