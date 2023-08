Filip Zadina lance une flèche aux Red Wings

La carrière de l’attaquant Filip Zadina ne prend pas la tangente prévue. Après ses cinq premières saisons à Detroit, avec les Red Wings, le Tchèque a paraphé une entente d’un an avec les Sharks de San Jose. Et le joueur d’avant n’a pas hésité à revenir sur son passage avec les Wings.

Zadina a été un choix de premier tour, le sixième au total, du repêchage de la LNH de 2018. Et selon les pronostics, il devait même être sélectionné plus haut. Certains le voyaient même atterrir avec les Canadiens de Montréal, au troisième rang. Ces derniers ont toutefois opté pour Jesperi Kotkaniemi. Puis, les Sénateurs d'Ottawa ont pris Brady Tkachuk. Et les Coyotes de l'Arizona, Barrett Hayton. Les Wings ont finalement dit son nom, au sixième échelon.

Après cinq saisons décevantes à Detroit où il n’aura marqué que 28 buts, Zadina obtient un nouveau départ, avec un contrat d’un an et 1,1 million $ en poche.

Si, après le repêchage de 2018, Zadina avait fait la promesse de «remplir les filets de rondelles» des équipes qui l’ont snobé, il récidive en lançant une flèche aux Wings.

«C’est difficile pour une jeune recrue d’arriver dans une équipe en reconstruction comme Detroit, a-t-il indiqué au site hockeysverige.se. Les Red Wings n’avaient pas un noyau aussi fort que d’autres équipes.»

«J’étais heureux et chanceux d’obtenir une chance aussi rapidement dans la LNH, chance que je n’aurais probablement pas obtenue dans d’autres équipes. J’ai fait de mon mieux. Mais si tu n’es pas Connor [McDavid] ou Auston [Matthews], c’est difficile de faire une différence.»

Zadina a complété son passage avec les Wings avec 68 points en 190 matchs.

Pourra-t-il relancer sa carrière avec les Sharks?

«Je n’ai que 23 ans et je pense que le meilleur scénario pour moi est de jouer au hockey pour moins d’argent et d’avoir la chance de jouer régulièrement au lieu d’être inséré et retiré de la formation, a continué l’attaquant. Des fois, tu dois sacrifier quelque chose pour tenter d’en obtenir plus.»