Jean-Talon sera un vrai test pour Legault et PSPP

Depuis la démission de Joëlle Boutin comme députée de Jean-Talon, les spéculations quant à l’issue d’une élection partielle vont bon train.

Entre la montée fulgurante et franchement inattendue du PQ dans les intentions de vote à Québec, l’écrasement du vote libéral et solidaire, l’effet potentiel ou pas de l’abandon du troisième lien, le coulage de textos, etc. nombreux sont les paramètres à analyser décortiquer et comprendre.

Commençons par le PM et les caquistes, ils devront immanquablement répondre à la question suivante: quelle est la plus-value d’avoir une 90e députée caquiste à l’Assemblée nationale? Largement majoritaire, le gouvernement n’a pas besoin de ce siège pour avoir les coudées franches, et sans rien enlever à Mme Choiry, il y a déjà un embouteillage ministériel dans la région de la Capitale-Nationale.

Vient ensuite le PQ de PSPP. Il lui faudra démontrer qu’il est en mesure de transformer des intentions de vote théoriques en vrais bulletins dans l’urne. Pour cela, il faut avoir une machine électorale bien huilée, avoir un pointage précis et une sortie de vote impeccable. Le PQ a déjà eu cette machine électorale, saura-t-il la remettre en marche? Il faudra aussi qu’on convainque la population de Jean-Talon qu’il vaille mieux avoir un député de la troisième opposition à l’Assemblée nationale qu’un député gouvernemental, ce qui n’est pas dans l’habitude de ces électeurs historiquement.

Il y a Québec solidaire qui doit traverser cette élection sans faire trop de vague, peut-être même surprendre. Il faudra faire oublier que le candidat orange n’a pas eu l’appui de l’establishment du parti lors de l’investiture solidaire et que malgré tout, il a réussi à l’emporter. Il pourrait y avoir des courants d’air froid lors des rassemblements de militants...

Finalement, il y a les libéraux qui doivent mettre des bottes de pluie et se mettre au travail parce que le bateau menace de couler et qu’il faille sauver les meubles. Le seul objectif réaliste auquel ils peuvent prétendre c’est celui d’atteindre le minimum requis par le DGE pour obtenir une partie du remboursement des dépenses engagées.