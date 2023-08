La chanteuse d'Abba revient avec un nouveau single

La Suédoise Agnetha Faltskog, chanteuse d'Abba, va dévoiler jeudi un single en tant qu'artiste solo, deux ans après la sortie d'un dernier album par le légendaire groupe de pop.

«Première mondiale de Where Do We Go From Here» sur BBC2 radio jeudi, écrit l'artiste, âgée de 73 ans, dans un post sur Instagram.

Dans l'acronyme ABBA, Falstskog et Anni-Frid Lyngstad représentaient les deux A, aux côtés des deux B, Bjorn Ulvaeus et Benny Andersson.

La chanteuse avait suscité la curiosité la semaine passée en publiant un premier post sur Instagram: «Where Do We Go From Here», sans autre commentaire.

Agnetha Faltskog a poursuivi une carrière en solo après la séparation de fait du quatuor suédois fin 1982, sortant plusieurs albums, dont le dernier «A» en 2013.

ABBA s'est reformé en septembre 2021 pour la sortie d'un album et d'un spectacle d'hologrammes numérisé.

Les quatre compères s'étaient rencontrés à la fin des années 1960 et avaient entamé un succès planétaire après leur triomphe à l'Eurovision 1974 avec leur premier tube Waterloo.

En avril 2018, l'ex-groupe avait révélé être retourné en studio pour la première fois depuis près de quatre décennies. Ce retour s'est concrétisé avec la sortie d'un album Voyage en septembre 2021 et "ABBA Voyage, un spectacle des avatars numériques du quatuor suédois quelques mois plus tard.