La France interdit l’abaya à l’école, et c’est une excellente décision

Depuis quelques mois déjà, la France débat de la place de l’abaya à l’école.

L’abaya, c’est ce vêtement traditionnel venu du monde arabe. En soi, l’abaya n’a pas nécessairement une signification religieuse, mais elle en prend une dans le contexte français. Elle est mise de l’avant par les islamistes pour permettre aux jeunes musulmanes de contourner la loi sur la laïcité. Cette dernière, on le sait, interdit les signes religieux chez les étudiants à l’école, notamment le voile. L’abaya devient pratiquement un substitut du voile.

Au cours des derniers mois, les abayas se sont multipliées. Autrement dit, l’école française était la cible d’une offensive islamiste.

Et la France s’est défendue.

Cette décision transcende les clivages politiques habituels. Un sondage paru mardi nous apprend que 82% des Français soutiennent cette décision.

École

Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale qui a pris cette décision, appartient à un gouvernement centriste.

La gauche républicaine applaudit la mesure: elle rappelle que les symboles religieux n’ont pas leur place à l’école.

La droite classique se réjouit aussi. Il en est de même du Rassemblement national. Les deux y voient une manière de lutter contre l’islamisme et de réaffirmer le devoir d’intégration des populations issues de l’immigration.

Seule l’extrême gauche, convertie à l’islamogauchisme, s’y oppose. Pour elle, demander à l’islam de s’adapter aux mœurs occidentales, c’est «islamophobe».

La multiplication des abayas dans l’espace public est conforme à l’idéologie islamiste, qui entend marquer les musulmans publiquement, et les soumettre à ses exigences les plus rigoristes, sans quoi ils seront accusés d’être de mauvais musulmans.

Il s’agit aussi d’engager avec le pays d’accueil un rapport de force, pour l’obliger à céder à l’islam revu par l’islamisme, au nom de «l’ouverture à l’autre» et de la «diversité».

Assurément, certaines jeunes femmes portent l’abaya par choix. D’autres le font par peur de la réprobation sociale. Il en est de même pour le voile.

Mais là n’est pas l’essentiel, car l’abaya, et les autres signes religieux ostentatoires, ont une fonction: islamiser l’espace public.

Il faut y voir à la fois un geste de sécession identitaire et une provocation antifrançaise.

De sécession, dans la mesure où celle qui porte l’abaya envoie le signal qu’elle appartient d’abord à sa communauté ethnoreligieuse, et seulement, dans un deuxième temps peut-être, à son pays d’accueil.

De provocation, dans la mesure où les islamistes veulent faire la loi où ils arrivent. D’ailleurs, les quartiers où les mœurs islamistes supplantent les mœurs françaises sont de plus en plus nombreux.

On les appelle les territoires perdus de la République.

On pourrait aussi les appeler les territoires conquis par l’islamisme, qui s’appuie sur l’existence d’une population musulmane de plus en plus nombreuse, issue de l’immigration, pour imposer ses règles en France.

Islamisme

La France, en interdisant l’abaya, défend à la fois son identité et sa laïcité – d’autant que chez elle, les deux se confondent largement.

Ce n’est pas à la France de s’adapter à l’islam, mais à l’islam de s’adapter à la France.

Elle vient de le rappeler.

Simple bon sens!

Vive la France!