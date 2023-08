La lune la plus impressionnante de l’année sera visible cette nuit

La super lune bleue, ce phénomène encore plus lumineux qu’une pleine lune, sera visible dans la nuit du 30 au 31 août.

• À lire aussi: Le robot mobile indien confirme la présence de soufre près du pôle sud de la Lune

• À lire aussi: Crash de Luna-25: le Kremlin n'abandonne pas la course à la Lune

• À lire aussi: Après son succès sur la Lune, l'Inde vise le Soleil

Selon la BBC, cette super lune apparaîtra encore plus grosse et lumineuse qu’à l’habitude puisqu’elle sera à son point d’orbite le plus proche de la Terre.

Toutefois, ceux qui s’attendent à observer une lune de couleur bleue seront bien déçus puisque le nom du phénomène n’a rien à voir avec sa teinte!

En effet, selon le magazine Le Point, il s’agit d’une lune bleue lorsque deux pleines lunes apparaissent dans un même mois. Quant à lui, le terme de super lune est utilisé lorsque la lune, tout en étant pleine, est à son point le plus proche de la terre.

La dernière lune bleue date d’août 2021; la prochaine pourra être vue en 2026, affirme la BBC. Mais attention! La prochaine super lune bleue ne fera partie du ciel qu’en 2037!