La police de Laval cherche un suspect impliqué dans près de 15 fraudes

Le Service de police de Laval (SPL) demande l’aide de la population pour identifier un homme qui aurait potentiellement participé à près d’une quinzaine de fraudes de type «Faux représentant».

Les enquêteurs cherchent à épingler les responsables d’une quinzaine de fraudes survenues au cours du mois de juillet. Chaque événement présente un modus operandi similaire.

La victime serait d’abord contactée par téléphone par une première suspecte, se présentant sous les noms Émilie et Maude. La femme qui se ferait passer pour une enquêtrice d’une institution financière ou d’un centre antifraude, mentionnerait à la victime qu’elle se serait fait frauder et qu’elle doit mettre ses cartes ainsi que tous ses NIP dans une enveloppe pour la remettre à un soi-disant enquêteur nommé Jérémy Turcotte.

«Une fois récupérées, les cartes sont utilisées pour commettre des fraudes dans des commerces avoisinants», a précisé le SPL dans un communiqué.

Ainsi les enquêteurs cherchent à identifier le suspect qui se rendrait chez les victimes pour prendre leurs cartes. Il s’agit d’un homme de race blanche âgé entre 30 et 40 ans qui s’exprime en français. Il mesure 1m78 (5pi 10po) et pèse 70 kg (154 lb). Il aurait les cheveux foncés très courts ainsi qu’une barbe foncée. Selon les informations de la police, le suspect pourrait porter des anneaux aux deux oreilles et aurait des tatouages à l’avant-bras gauche ainsi que sur la main gauche.

Les personnes ayant de l’information permettant de l’identifier peuvent communiquer avec le 911 ou avec la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636).