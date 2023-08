La statue de Camille Laurin vandalisée, et le peuple québécois méprisé

Il y a quelques jours, la statue de Camille Laurin, située devant le siège de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, a été vandalisé, pour la deuxième fois en trois mois.

La première fois, on l’avait entarté. Cette fois, on l’a enchainé, comme si l’homme était un autocrate qui avait tyrannisé les Québécois, et plus particulièrement, les Canadiens anglais du Québec.

Car si le geste n’a pas été revendiqué, on ne peut que supposer qu’il s’agit de l’œuvre de militants fondamentalement hostiles à l’œuvre de Camille Laurin et contestant son grand héritage politique: la loi 101.

Camille Laurin, ne l’oublions pas, fut le grand théoricien politique du nationalisme de la Révolution tranquille – on pourrait dire qu’il prolongeait politiquement la pensée des historiens de l’école de Montréal.

Il s’était convaincu d’une chose: le peuple québécois avait été intimement déstructuré par la Conquête.

Nationalisme

Autrement dit, il était colonisé jusqu’au trognon, et chaque Québécois, à sa manière, ressentait intimement cette domination, qui avait fait de nous un peuple courbé, au dos vouté, croyant se grandir en imitant son maître, en pratiquant la génuflexion devant lui.

Cette psychologie n’est pas complètement disparue et on pourrait même croire qu’elle remonte à la surface. C’est l’indépendance qui aurait permis d’en finir avec elle. Nous payons le prix plus que jamais de son échec, même si nous faisons d’immenses efforts pour maintenir en vie artificiellement le mythe d’une société normale, semblable aux autres sociétés normales de la terre.

Chose certaine, pour Camille Laurin, la loi 101 n’était pas qu’un geste législatif, mais un geste identitaire, à travers lequel la majorité historique francophone donnait sa pleine portée à l’idée du maître chez nous. Elle plaçait la majorité historique francophone au cœur de la construction identitaire de l’État-nation québécois – car le Québec n’est pas un terrain vague sur une carte, mais le pays du peuple québécois, comme la Pologne est le pays du peuple polonais, la Lituanie, le pays du peuple lituanien, et ainsi de suite.

La Charte de la langue française de 1977 était un geste de pouvoir, d’affirmation de soi, de reconquête de son propre pays après deux siècles de patience, pour reprendre la formule de Gérard Bergeron.

Aujourd’hui, nous le savons, et surtout, nous le ressentons intimement, la loi 101 est contestée comme jamais. Le grand récit de son acceptation à la quasi-unanimité par la communauté anglophone se décompose sous nos yeux.

Cette dernière avait accepté la loi 101 car le rapport de force était à l’avantage des Québécois francophones. Il ne l’est plus, et une bonne partie d’entre elle cherche désormais à s’y soustraire, en se revendiquant d’une métropole bilingue, où le français et l’anglais auraient le même statut – c’est-à-dire où le français serait optionnel, notamment pour les immigrants, qui s’installent, dans leur esprit, en Amérique du nord, au Canada, à Montréal, peut-être, mais certainement pas au Québec. Montréal n’a jamais été aussi peu française depuis 30 ans.

La société du bonjour-hi qui a pris forme depuis le début des années 2000 piétine chaque jour le principe de la loi 101.

Alors il n’est pas étonnant, dans cet environnement, que les plus zélés des adversaires de la loi 101 s’en prennent à l’homme qui l’a porté, et veulent l’humilier. À tout le moins, on peut le supposer. Le symbole Camille Laurin est devenu une cible.

Rapport de force

On pourrait en tirer une leçon inversée: si les souverainistes veulent renouer avec un nationalisme vivant, comprenant dans ses profondeurs notre peuple, ils ont tout intérêt à se tourner vers la pensée de Camille Laurin.

Ils pourraient notamment relire les discours prononcés dans le cadre de la promotion de la loi 101.

Ils pourraient se rappeler que Camille Laurin jugeait que la loi 101 sans l’indépendance ne serait à terme qu’une protection dérisoire, et même contre-productive, dans la mesure où elle donne aux Québécois un sentiment de sécurité qui ne correspond pas à une sécurité linguistique réelle.

L’œuvre du docteur Laurin doit encore être méditée: elle doit surtout être parachevée.