Le couple ouvert, est-ce vraiment une bonne idée?

J’ai besoin de votre aide. Je suis en couple avec ma blonde depuis deux ans. Elle a 50 ans et j’en ai 52. Même si je ne suis pas de la génération « Peace and love », loin de là d’ailleurs, j’en ai toujours été un ardent défenseur et aussi un adepte dans mes premières relations de couple.

J’avais d’ailleurs fait part à ma conjointe actuelle, rencontrée sur un site, de mon désir de pratiquer l’échangisme, dès le début de notre relation. Comme elle ne m’avait pas exprimé d’objections à ce moment-là, j’avais pris ça comme un accord. Mais voilà qu’elle ne veut plus entendre parler de ce qui, selon elle, est une négation de mon attachement à sa personne. Comment la convaincre que je suis absolument sincère dans mon amour pour elle, même si je considère l’exclusivité comme du superflu ? Est-ce qu’on ne dit pas toujours que « plus c’est mieux » ?

Un gars sincère et surtout honnête

Pas de réponse, ce n’est pas une réponse. Et vous allez devoir chercher ailleurs de l’aide pour trouver des arguments prouvant votre point, puisque sur ce sujet, je ne partage pas vos vues.