Hausse des coûts: les «belles écoles» victimes de la surchauffe en construction

Plusieurs «belles écoles» promises par le gouvernement Legault sont enfin inaugurées cet automne. Mais la facture a gonflé de 20 à 40% en raison de la surchauffe en construction, forçant même le report de certains projets.

Fini les corridors étroits et les classes sans fenêtre dans les établissements scolaires nouvelle génération. Toute neuve, l’école primaire des 2 Rivières à Saint-Lucien est construite avec des matériaux nobles, comme le bois et l’aluminium. On y retrouve de vastes espaces communs modernes gorgés de lumière naturelle. De passage mardi dans la petite municipalité située près de Drummondville, le ministre Bernard Drainville ne cachait pas sa fierté.

Après un départ timide, Québec accélère la réalisation des «belles écoles». Après les 6 écoles primaires déjà en service, 14 établissements construits selon les nouvelles normes de qualité seront inaugurés cette année, et 24 l’an prochain.

Mais l’explosion des coûts n’épargne pas ces nouvelles infrastructures, financées par le trésor public. La facture est beaucoup plus élevée que ce que le gouvernement avait estimé à l’origine. Les belles écoles sont elles aussi victimes de l’inflation, ce qui n’est pas sans conséquences.

«L’augmentation des coûts, ça ne va pas nous freiner en terme d’investissement, mais c’est sûr que l’impact que ça a, c’est que si ton école, au lieu de te coûter 20 millions $, elle t’en coûte 40 millions $, bien c’est sûr qu’à ce moment-là, tu ne peux pas construire autant d’écoles. L’enjeu avec l’inflation, c’est qu’avec le même montant d’argent, je ne peux pas construire autant d’écoles ou je ne peux pas agrandir ou rénover autant d’écoles», lâche le ministre de l’Éducation, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Bernard Drainville affirme que l’inflation fait grimper le prix de construction des établissements scolaires «de 20 à 40%». Sans compter les extra et les modifications qui viennent en cours de route.

Le ministère de l’Éducation n’a toutefois pas été en mesure de nous fournir le coût estimé à l’origine des 14 écoles nouvelles générations qui seront inaugurées cet automne ni la facture finale.

Notons tout de même qu’une école primaire de dimension moyenne coûte désormais autour de 40 millions $ à construire. Pour un établissement secondaire de 1200 places, on parle de 170 millions $.

Projets annulés

Le ministre assure qu’il n’est pas question de revoir l’engagement de la CAQ de construire 137 «belles écoles». Mais le gouvernement devra revoir l’échéancier. «Ce qui va arriver, c’est que des projets qu’on devait faire dans les deux prochaines années, ça se peut qu’on soit obligé de les étirer dans le temps», insiste-t-il.

La hausse des coûts de construction a forcé le gouvernement à changer ses plans. Québec a parfois dû retourner à plusieurs reprises en appel d’offres pour trouver un entrepreneur prêt à réaliser les travaux à un prix «raisonnable» pour l’État.

«Et il y a des projets qui ont été annulés parce qu’ils étaient trop coûteux. Je ne sais pas [combien], mais il y en a eu», souligne Bernard Drainville. Dans certaines régions, les prix sont à ce point élevés que le gouvernement n’exclut pas d’attendre un an ou deux avant de retourner en appel d’offres. «On ne se laisse pas dicter notre conduite par le marché».

Motivation

Le ministre de l’Éducation promet néanmoins de continuer à «pousser très fort» pour que le plus d’écoles nouvelle génération soient construites. Il est convaincu qu’un meilleur environnement pourrait avoir un impact sur la motivation des élèves et ultimement, la réussite scolaire.

Davantage de «belles écoles» pourrait même attirer plus d’enseignants dans la profession, un défi de taille actuellement avec la pénurie de main-d’œuvre en éducation. «J’espère que les profs vont se dire que c’est sérieux, que ce n’est pas juste un chiffre le 22 milliards $ [d’investissement pour les infrastructures scolaires], que cet argent-là va vraiment dans la construction de nouvelles écoles».

Nouvelle génération d’écoles

Nombre de «belles écoles» déjà en service: 6

Nombre de «belles écoles» inaugurées en 2023-2024: 14

Nombre de «belles écoles» inaugurées en 2024-2025: 24

Nombre total de projets de «belles écoles»: 137

*Source : ministère de l’Éducation