Les électeurs traités «comme de la marchandise électorale», dénonce le PQ

Prédisant que François Legault fera pleuvoir les annonces d’ici l’élection partielle du 2 octobre, Paul St-Pierre Plamondon exhorte les électeurs de Jean-Talon à montrer qu’ils en ont assez de se faire traiter «comme de la marchandise électorale» par la CAQ.

«Je fais un appel à tous les gens de la région de Québec qui veulent voir le Parti Québécois gagner cette élection partielle, venez nous aider. C’est avec des bénévoles qu’on va gagner cette élection», a lancé Paul St-Pierre Plamondon.

Convaincu que «dans cette partielle, seul le Parti québécois peut battre la CAQ», le chef du PQ a énuméré une série d’engagements que François Legault n’a pas tenu : le 3e lien routier, la réforme du mode de scrutin et le maintien des seuils d’immigration à 50 000 par année, notamment.

«J’essaie de ne pas tomber dans ce genre de politique-là, mais [...] dans plusieurs cas on a promis des choses et on a fait exactement l’inverse», a-t-il déploré.

«La question de l’urne, [...] ça va être est-ce qu’on laisse la CAQ nous dire n’importe quoi puis nous traiter comme de la marchandise électorale ou est-ce qu’on réclame le respect», a-t-il soulevé.

Le chef péquiste demande au gouvernement Legault de ne pas attendre la fin de la campagne électorale pour préciser le nouvelle mouture du projet de tunnel Québec-Lévis dédié au transport collectif.

«On aimerait à tout le moins savoir ce à quoi ils s’engagent formellement. [...] Nous donner une date puis des coûts», a dit M. St-Pierre Plamondon.

Comme «des valises», dit QS

Québec solidaire demande aussi au gouvernement de jouer franc jeu dans le dossier du 3e lien de transport collectif. Le chef parlementaire solidaire Gabriel Nadeau-Dubois estime que les gens de la Capitale nationale se sont faits suffisamment «niaiser» jusqu’à maintenant.

«On a toujours dit qu’on avait un préjugé favorable au projet de transport collectif, mais là, il est temps que la CAQ arrête de prendre les gens de Québec pour des valises, qu’on arrête de faire des slogans, de lancer des promesses vides. On veut un échéancier, on veut une description du projet, on veut une idée des coûts», a-t-il scandé en marge de son caucus présessionnel, flanqué du candidat solidaire Olivier Bolduc.

Selon QS, les citoyens de la Capitale nationale méritent un projet de transport collectif digne du 21e siècle comme le tramway de Bruno Marchand.

GND invite les électeurs de Jean-Talon à voter pour le candidat solidaire, qui talonnera François Legault sur la hausse du coût de la vie et les conséquences sur la vie des gens. «Le monde n’arrive pas, tout coûte trop cher : les loyers, l’épicerie, les fournitures scolaires!»

- Avec la collaboration de Geneviève Lajoie, Bureau parlementaire