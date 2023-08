Les gens sont-ils réellement plus fâchés qu’avant? Oui, selon des experts

Avez-vous remarqué que les gens sont moins patients qu’avant? Que ce soit sur internet, à l’épicerie ou au garage, tous les endroits sont bons pour sortir de ses gonds et déverser sa colère sur les autres.

Selon plusieurs experts en santé mentale consultés par le Toronto Star, les Canadiens sont de plus en plus colériques. Heureusement, il existe des méthodes simples pour gérer sa colère et pour maintenir le calme dans les situations de la vie quotidienne. Voici ce que vous devez savoir.

Pourquoi les gens sont-ils fâchés?

Des facteurs comme la hausse du coût de la vie, la pandémie et la zizanie présente sur les réseaux sociaux ont contribué à augmenter l’anxiété de la population et à réduire sa patience comme une peau de chagrin.

«J’ai vraiment l’impression qu’il y a plus de rage dans le monde dans lequel on vit qu’auparavant, explique Shlomo Radcliffe, un expert dans la gestion de la colère. Il y a plus de stress, plus de problèmes, et les gens cherchent quelqu’un à blâmer.»

Cette réaction est parfaitement normale. La colère est une réaction naturelle que l’on ressent face à des dangers. Elle nous permet de nous mettre en mode combat devant des menaces, illustre de son côté Derek Shin, un psychologue basé à Toronto et spécialisé dans la gestion de la colère.

Les événements internationaux comme la guerre en Ukraine, la pandémie ou la menace d’une récession ont bousculé notre quotidien, poursuit M. Shin.

«Notre système se concentre d’abord sur les menaces qui nous entourent. La place pour le reste diminue dans notre cerveau, ce qui nous pousse à nous concentrer sur le négatif», explique-t-il.

Selon lui, la colère ferait ressortir notre cerveau reptilien et nous empêcherait de comprendre certaines nuances. Notre vision des choses deviendrait alors floue, ce qui nous rendrait plus impulsifs.

«Nous voyons juste ce qui est noir ou blanc. C’est soit que tu es avec ou contre moi», plaide le psychologue.

Les réseaux sociaux et le «cercle vicieux» de la colère

Les réseaux sociaux ont contribué à amplifier la rage de la population en illustrant la négativité de notre monde tout en laissant un espace pour déverser sa colère.

«Nous entrerons dans une sphère infernale de la négativité qui finit par affecter notre perception de la réalité», illustre M. Shin.

En effet, un récent sondage mené par Pollara Strategic Insights a révélé que 35% des Canadiens ont quitté un réseau social «parce qu’ils trouvaient leur climat trop toxique». Les répondants qui passaient plus de 10 heures par jour sur les réseaux sociaux ressentiraient plus de colère par rapport à certains sujets comme l’économie que ceux qui les utilisent moins.

Comment contrôler sa colère?

Si certains événements vous mettent en colère, Derek Shin vous recommande de limiter votre utilisation des réseaux sociaux et de vous éloigner de l’actualité.

«C’est important de prendre un pas de recul et de comprendre que dès le réveil, nous allons être confrontés à de l’incompétence et à de l’hypocrisie. Au lieu de se concentrer sur ces choses sur lesquelles on n’a aucun contrôle, il faut mettre son énergie sur ce qu’on peut contrôler», plaide-t-il.

Shlomo Radcliffe ajoute que la première étape à faire lorsqu’on ressent de la colère, c’est de prendre une grande respiration et «d’analyser ses sentiments, ses pensées et les pulsions que vous ressentez».

Lorsque vous êtes en colère, vous devriez appuyer sur le bouton «snooze» et attendre au moins une heure avant d’agir.

«Cette stratégie laisse le temps à notre cerveau rationnel de prendre le relais», explique M. Radcliffe.

Il est également prouvé que les saines habitudes de vie et l’exercice physique contribuent à faire baisser la colère.

Comment aider ses proches à gérer leur colère?

Si la gestion de votre propre colère vous pose des problèmes, il sera encore plus difficile de gérer celle d’une autre personne, raconte Alexis Stein, une intervenante spécialisée dans la gestion de la colère œuvrant dans un centre de réduction des méfaits.

«Ma réponse instinctive est de dire que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres, explique-t-elle. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire, surtout lorsqu’on vit avec la personne.»

La meilleure approche serait de faire sentir à nos proches que nous sommes là pour eux.

«Juste le fait de dire “Je vois que tu es fâché et je suis là pour toi. Tu n’es pas seul” peut faire une différence», illustre-t-elle.

Le moment pour le faire est important également.

«Vous êtes mieux d’attendre que les choses se calment avant de confronter vos proches», ajoute Shlomo Radcliffe.

Alexis Stein croit que la société doit déconstruire sa perception de la colère.

«Lorsque nous commencerons à traiter la colère comme une réponse normale à notre environnement, la façon de la vivre deviendra beaucoup plus saine», dit Alexis Stein.