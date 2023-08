Meg Ryan a retrouvé son «vrai» visage dans la bande-annonce du film «What Happens Later»

Les fans de Meg Ryan ont poussé un soupir de soulagement en voyant la bande-annonce de son nouveau projet, What Happens Later. Quelques mois après la parution de photos où leur idole était méconnaissable, celle-ci a vraisemblablement retrouvé son joli minois usuel.

Les clichés, croqués le printemps dernier lors de la première du documentaire de Michael J. Fox, avaient semé une onde de choc à Hollywood. Meg Ryan y apparaissait le visage tuméfié, une situation que plusieurs ont attribuée à un abus de chirurgies plastiques et de procédés cosmétiques. Les fans de l’actrice de 61 ans s’étaient tournés vers les réseaux pour témoigner de leur inquiétude.

Capture d'écran Page Six, Michael Simon/Shutterstock

Ils peuvent désormais être rassurés: Meg Ryan a retrouvé son look si caractéristique, celui qui lui avait valu le sobriquet d’America’s Sweetheart, ou, en français, d’enfant chérie d’Hollywood. La bande-annonce du film What Happens Later, dévoilée ce matin, ne laisse planer aucun doute.

Cette comédie romantique – dont elle tient la vedette en plus d’être la réalisatrice – marquera le retour de Meg Ryan au cinéma après une absence de huit années.

L’actrice y interprète une femme réunie avec son ancien mari (David Duchovny) dans un aéroport alors que leurs vols respectifs sont cloués au sol par une tempête de neige. Les deux sexagénaires en viendront à se demander si ces retrouvailles impromptues sont le fruit d’une réelle coïncidence, ou un coup du destin.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour What Happens Later.