Monsieur le Ministre, l’éducation préscolaire ce n’est pas un jeu d’enfant!

En entrevue la semaine dernière, le ministre Drainville commentait que les jeunes enseignants devraient se voir confier en priorité des classes de maternelle 4 ans et 5 ans parce qu’elles sont «moins exigeantes». Ce n’est pas la première fois que le ministre tient des propos sur les enseignants qui témoignent de son manque de connaissance dans le domaine.

Un peu paradoxal pour un ministre de l’Éducation, non? Nous, membres de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), sommes consternés par ces propos et souhaitons apporter quelques précisions et conseils pour l’avenir.

L’éducation préscolaire est loin d’être un jeu où l’on prévoit des siestes. Les enseignants participent non seulement à former l’avenir de nos jeunes, mais ils sont aussi outillés pour le faire en respectant le développement de l’enfant.

Gouvernement vs réalité

Nous comprenons les nombreuses réactions exprimant frustration, découragement et manque de confiance envers le ministre. Nous croyons que la profession mérite, à la tête de cet imposant ministère, un leader qui a le désir de comprendre le milieu et d’apprendre des spécialistes sur le terrain. Ce genre de propos tenus sur la place publique démontre qu’il y a une véritable déconnexion entre les instances gouvernementales et la réalité vécue dans nos écoles.

L’éducation préscolaire n’est pas moins exigeante. Le jeune âge des enfants oblige l’adulte à créer un environnement riche et varié, où l’enfant pourra apprendre en jouant, tout en faisant preuve d’autonomie et de créativité. Pour favoriser l’engagement des petits, il faut aussi offrir du matériel et proposer des activités qui soient adaptées au niveau de développement de chacun, de même qu’à leurs intérêts.

Cette énorme responsabilité vient avec la nécessité d’avoir de bonnes connaissances relatives de tous les domaines de développement de l’enfant. Il faut savoir observer et interpréter nos observations afin de choisir, sur le moment ou ultérieurement, l’intervention appropriée. En d’autres mots, celle qui permettra de faire progresser l’enfant tout en respectant son rythme d’apprentissage. Notre intervention permet d’ailleurs de reconnaître les défis particuliers chez certains enfants (les difficultés de langage, de comportements, sur le plan moteur, etc.) et ainsi lui offrir l’aide appropriée.

Ajoutons à cela des notions avancées en gestion d’un groupe-classe afin d’établir et de maintenir un climat harmonieux au quotidien, de même que la capacité d’accueillir les parents et de créer un premier contact positif et constructif avec l’école.

Ressources gratuites

L’AÉPQ travaille avec des centaines de bénévoles, des personnes compétentes, pour qui l’éducation préscolaire est une passion et même, une vocation. C’est pourquoi notre association s’efforce de produire des contenus accessibles et utilisés par des personnes qui interviennent auprès des enfants de 4 ans et 5 ans dans les écoles du Québec, principalement des enseignants à l’éducation préscolaire tout comme les étudiants. Nous invitons d’ailleurs le ministre à aller jeter un œil à la Revue préscolaire qui pourrait lui en apprendre un peu plus sur le domaine.

Le milieu préscolaire est composé de personnes animées désirant faire une réelle différence auprès des jeunes. Celles-ci donnent de leur temps et de leurs connaissances pour faire grandir la profession pour continuer de s’améliorer, au grand bénéfice des petits.

Il faut bannir ce genre de propos qui nuisent à l’avancement et la connaissance du métier. Prenons au sérieux l’éducation préscolaire qui est loin d’être un jeu d’enfant et permettez-nous d’en attendre autant de la part du ministre de l’Éducation.

Photo fournie par l’AÉPQ

Maryse Rondeau, Présidente de l’Association d'éducation préscolaire du Québec