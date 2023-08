NFL : une couverture télé des Saints en français

Contrairement à ce que certains peuvent croire, le français est encore bien présent dans l’État américain de la Louisiane et d’ailleurs, une chaîne de télévision locale offrira dès cette année une couverture des activités des Saints de La Nouvelle-Orléans à son auditoire francophone.

Le réseau dont la devise est «Icitte. Asteur. Ensemble» a franchi un premier pas vers une éventuelle diffusion des matchs de l’équipe dans la langue de Molière en obtenant l’exclusivité de la couverture en français des Saints, qui amorceront la saison régulière 2023 le 10 septembre face aux Titans du Tennessee. Dans le cadre du programme de marchés globaux de la NFL visant à susciter l’engouement des partisans de la planète entière, le club de La Nouvelle-Orléans a choisi la France comme marché international à privilégier.

- À lire aussi : Le quart des Raiders se donne des allures d'un pilote de l'armée de l'air

- À lire aussi : NFL: Doug Pederson retranche son fils

Ainsi, divers moyens seront entrepris en termes de marketing et de mise en marché notamment pour attirer les amateurs de l’Hexagone. Parmi eux, la diffusion d’informations sur l’équipe dans la principale langue du pays est un incontournable et Télé-Louisiane, bien implanté sur place, en bénéficiera largement. Président et fondateur du «média du peuple louisianais», Will McGrew n’est pas peu fier d’annoncer qu’à compter de cette semaine, son média diffusera des vidéos avant et après les matchs, tout comme du «contenu plus généraliste», question d’aider les gens à se familiariser avec le football américain.

Pour ce qui est de la description des rencontres, l’objectif est 2024.

«Ça, c’est le rêve. Cette semaine, nous étions un peu pressés et c’était trop serré pour 2023, car nous sommes à moins de deux semaines du début de la saison. Mais notre intention est là et les Saints sont intéressés, a déclaré McGrew en entrevue à LCN, mercredi. Là, c’est de montrer à la NFL qu’il y a une demande. [...] Déjà, elle fait beaucoup de diffusions en espagnol et nous ferons le pitch afin que ce soit en français pour notre équipe, les Saints, ce qui serait logique pour la Louisiane.»

Le Québec?

Questionné à savoir si la Belle Province pourrait avoir droit à des privilèges similaires dans un futur plus ou moins rapproché, le dirigeant a laissé une porte grande ouverte.

«On est déjà très au courant, j’y suis allé deux fois et l’un de mes journalistes vient d’y suivre une formation d’un mois. [...] On est en train de faire le pitch pour que le Québec devienne le prochain marché international des Saints. Comme les contenus sont en ligne, on a vu que les Québécois ont commencé à nous suivre et nous en sommes très reconnaissants.»

Aussi, le français pique la curiosité de la population louisianaise, ce qui inclut la propriétaire des Saints, Gayle Benson, aux dires de McGrew.

«Elle représente la situation, puisqu’elle parle un peu le français, mais pas couramment. Sauf qu’elle s’intéresse à la France. Vous pensez parfois, au Québec, que le fait français en Louisiane, c’est perdu. Par contre, il faut se rappeler qu’il y a quelques centaines de milliers de francophones et il y a encore plus de gens qui veulent se rattraper et reconnecter avec cette langue», a-t-il estimé.