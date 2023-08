La Floride frappée de plein fouet par l'ouragan Idalia

L'ouragan Idalia a inondé l'ouest de la Floride en plus d'arracher arbres et lignes électriques, provoquant l'angoisse chez les résidents du secteur qui ont été confrontés à la plus forte tempête en 100 ans dans la région.

«On a reçu un mandat d’évacuation des pompiers parce qu’on est dans un parc de maisons mobiles et qu’ils annonçaient des vents de 105 km/h. On a essayé de trouver des hôtels, mais il n’y avait plus rien, donc on a décidé de rester», raconte Martyne Charette, une Québécoise en vacances dans sa maison à St-Petersburg, située sur la côte ouest de la Floride.

Idalia a touché terre à 7h45 locales près de Keaton Beach, en Floride, en tant qu’ouragan de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, selon le Centre national des ouragans (NHC). Il a ensuite été rétrogradé en tempête tropicale.

«Idalia est la plus puissante tempête à toucher terre dans cette partie de la Floride depuis plus de 100 ans», a indiqué la patronne de l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), Deanne Criswell.

La nuit a donc été très angoissante, soupire Mme Charette lors d’un appel mercredi après-midi avec Le Journal.

«Cette nuit, ça a brassé pas mal, le vent, les rafales, la pluie étaient très très forts. On ne savait pas si on devait fuir en voiture parce qu’on ne connaissait pas la trajectoire de l’ouragan», poursuit la résidente de Saint-Adolphe-d’Howard, dans Lanaudière, qui a vécu trois tornades l’an dernier.

Inondations

Si les dégâts dans sa municipalité sont minimes, des toits en taule se sont envolés et des maisons autour de chez elle ont quand même subi des dommages, affirme-t-elle.

«Comme on est en hauteur, on n’a pas eu de problème avec l’océan», assure-t-elle.

C’est surtout la côte de cet État du sud-est qui a été affectée par des phénomènes de «submersions marines» provoquant une rapide montée des eaux dans certaines villes.

À Cedar Key, située sur la côte, des vagues de plus de 2 mètres ont été rapportées. Un niveau record pour la zone.

«Je viens de voir des tables de pique-nique descendre la rue dans le flot qui dévale», a déclaré à CNN Shely Boivin, la gérante du motel Beach Front, située dans la station balnéaire.

Clearwater ou encore Tampa ont aussi vu leurs rues et leur port inondés, les habitants devant se déplacer dans des mètres d’eau avec leurs affaires sur la tête.

Coupures de courant

Près de 300 000 foyers étaient privés d’électricité mercredi en Floride et près de 100 000 en Géorgie, selon le site spécialisé Poweroutage.us.

«1500 employés fédéraux ont été déployés sur le terrain dans les zones touchées», a déclaré Deanne Criswell de la Fema.

Fin septembre 2022, la Floride avait déjà été frappée par l’ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts et provoqué d’importants dégâts sur son passage dans le sud-ouest de cet État.