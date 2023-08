Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 31 août qui valent le détour.

Tennis: Grigor Dimitrov c. Andy Murray

Le vétéran Andy Murray (37e joueur mondial) n’est peut-être plus le même joueur qu’il a été lorsqu’il a occupé le premier rang du classement de l’ATP en 2016, mais l’athlète de 36 ans est encore capable de sortir son épingle du jeu. Murray a facilement disposé de Corentin Moutet (72e raquette mondiale) lors de son duel de premier tour aux Internationaux des États-Unis en trois manches de 6-2, 7-5 et 6-3. De plus, il a signé une 200e victoire dans le cadre d’un tournoi du Grand Chelem. Il a maintenant rendez-vous avec Grigor Dimitrov (19e joueur sur l’échiquier mondial) au deuxième tour. Les deux joueurs ont croisé le fer à 11 reprises en carrière, et l’Écossais a eu le dessus à huit occasions. Également, le Bulgare a eu du fil à retordre pendant son duel inaugural puisqu’il a difficilement vaincu Alex Molcan (115e au monde) en cinq manches de 6-7(9), 6-7(5), 6-1,7-5 et 7-6 (9).

Prédiction: Victoire de Andy Murray - 2,04

Tennis: Elina Svitolina c. Anastasia Pavlyuchenkova

Malgré une saison plus difficile, Anastasia Pavlyuchenkova (98e joueuse sur la planète) a offert une belle performance en lever de rideau des Internationaux des États-Unis avec un triomphe en deux manches de 6-2 et 6-4 contre l’Américaine Fiona Crawley. Pavlyuchenkova a réussi 75% de ses premières tentatives de service lors du rendez-vous. Elle fera face à Elina Svitolina (26e au monde) au deuxième tour. Les deux athlètes se sont affrontés à cinq reprises en carrière et Pavlyuchenkova a remporté trois des cinq affrontements.

Prédiction: Victoire de Anastasia Pavlyuchenkova - 3,15

Basketball: Philippines c. Soudan du Sud

Le Soudan du Sud à son destin entre les mains à la Coupe du monde de basketball de la FIBA. La formation africaine peut se qualifier pour le deuxième tour de cette compétition avec une victoire contre les Philippines et une victoire de la Chine contre Porto Rico. Ils ont cumulé un dossier de 1-2 jusqu’à présent dans le tournoi et leur seule victoire est survenue contre la Chine par la marque de 89 à 69. Malgré un revers de 115-83 contre la Serbie mercredi, le Soudan du Sud a réussi 46,2 % de ses tirs.

Prédiction: Victoire du Soudan du Sud - 1,58