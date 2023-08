Pénurie des enseignants: un faux problème lié à la discrimination

Vous l’avez sûrement entendu: il manquerait plus de 8500 enseignants pour la prochaine rentrée scolaire. Pour résoudre ce problème, le ministre de l’Éducation est même prêt à embaucher des enseignants non qualifiés et des diplômés du secondaire. Que dire?

Une catastrophe annoncée depuis plusieurs années, mais que voulez-vous, on a toujours tendance au Québec à attendre que le feu pogne dans la cabane avant de commercer à cogiter sur les solutions, et ce, quels que soient les gouvernements. Avec ce genre de stratégie basée sur la gestion de crise, le problème est le nivellement par le bas.

Pourtant, il existe des solutions bien plus efficaces qui nécessitent cependant de faire les choses autrement. De sortir de la structure et des vieilles habitudes.

Des enseignants qualifiés et surqualifiés issus de l’immigration

Parfois, je me demande si nous sommes vraiment au 21e siècle. Lorsque j’ai débarqué au Québec en 1988, déjà je constatais que mes diplômes français ne convenaient pas. Il me fallait passer par le système d’éducation québécois pour être reconnue comme professionnelle ou par une reconnaissance des diplômes.

Vingt-cinq ans plus tard, rien n’a changé. Autour de moi, des personnes issues de l’immigration surdiplômées et surexpérimentées continuent à peiner pour trouver un emploi dans leur domaine. Vous connaissez sûrement la blague: «Si tu veux un médecin, appelle un taxi!» Combien de médecins venus de l’étranger se sont retrouvés à conduire des taxis ou au mieux à occuper des postes d’anesthésiste!

La situation est la même pour tous ces enseignants surqualifiés issus de l’immigration qui attendent encore d’être reconnus ou même de recevoir un appel des centres de services scolaires.

Au lieu de recruter des enseignants non qualifiés ou des diplômés du secondaire, il serait bien plus logique de solliciter toutes ces personnes bardées de diplômes, souvent du deuxième et du troisième cycle universitaire.

L’appel aux enseignants retraités a donné peu de résultats, bien que cela ait été une bonne idée à court terme. Je peux vous parier qu’un appel aux enseignants issus de l’immigration donnera un bien meilleur résultat. Ne colmatons pas des brèches, réglons le problème!

Des IA au lieu des enseignants non qualifiés?

Une autre solution à envisager à long terme, mais que le gouvernement devrait commencer à planifier, à savoir des classes dont les «enseignants» seraient des intelligences artificielles. Nos jeunes sont de plus en plus connectés, même les jeunes autistes réagissent mieux avec une IA.

Loin de moi l’idée de concurrencer ou d’éliminer la profession d’enseignant, au contraire, l’IA pourrait les soutenir, développer des projets stimulants, voire devenir des suppléants.

Notre avenir repose sur une vision à long terme de l’éducation et l’IA doit certainement en faire partie, car comme le disait si justement Mandela: «L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde».