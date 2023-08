Poulin de Courval, une pourvoirie à visiter

POULIN DE COURVAL | La pourvoirie Poulin de Courval, située dans les Monts-Valin, a toujours été un site de pêche et de chasse exceptionnel. Depuis plus de 50 ans, elle accueille les amateurs qui veulent découvrir les magnifiques truites mouchetées indigènes de son territoire. Les chasseurs ne sont pas en reste avec l’offre d’excursions pour la chasse à l’orignal et à l’ours noir.

Avec ses 128 km2, la pourvoirie renferme une kyrielle de lacs vous offrant la possibilité de capturer une seule espèce : la truite mouchetée indigène, qui a fait la réputation des Monts-Valin.

« Tout ce que nous désirons, c’est offrir aux pêcheurs la possibilité de capturer de très belles truites, que ce soit sur le grand lac Poulin de Courval ou encore dans un de nos petits lacs à trophées du territoire », explique l’actuel propriétaire, Renaud Lacasse, qui dirige les lieux depuis cinq ans avec sa conjointe, Marie-Ève Sénéchal.

« Nous avons tout mis en place pour que les amateurs vivent des séjours confortables, très agréables, sécuritaires, dans l’un de nos chalets qui sont tous situés sur le site principal. Tous les éléments sont en place pour faciliter les aventures en couple, en groupe ou en famille. »

Au total, la pourvoirie compte 11 chalets et la capacité d’accueil est de 46 personnes. On offre le plan européen et le plan américain. Dans ce cas, les repas sont servis à la salle à manger. C’est de la fine cuisine délicieuse et les assiettes sont bien garnies.

Photo Julien Cabana

Le confort des chalets est remarquable. Tout en conservant le cachet historique, le pourvoyeur a su créer des installations qui répondent aux attentes des amateurs d’aujourd’hui. Vous êtes loin en forêt, mais vous avez l’impression d’être dans une espèce de petit village de vacances.

LA PÊCHE

Pour l’accès à la pêche, rien de plus simple. Devant les chalets, il y a l’immense lac Poulin de Courval avec ses 28 km2. Vous avez la possibilité de sortir de votre chalet, de vous avancer sur votre quai et d’aller tenter de capturer des truites jusqu’à deux livres. Les embarcations mises à votre disposition sont de la taille qu’il faut pour un aussi grand plan d’eau. Vous avez aussi la possibilité d’avoir recours aux services d’un guide de la pourvoirie.

Si la pêche sur le grand lac ne vous tente pas, vous avez la possibilité de vous rendre dans un des petits lacs de la pourvoirie. Faciles d’accès, ils peuvent cacher des truites trophées de plus de trois livres. Naturellement, des conditions s’appliquent sur le nombre de prises dans ces lacs.

Photo Julien Cabana

Pour les leurres, il y a toujours eu la cuillère fétiche de ce territoire, la Toronto Wobbler. Lors de notre passage, elle a été très efficace encore une fois, dans des couleurs variant entre argent, argent et bleu et argent et rouge, dans les tailles de quatre pouces. Le grand lac renferme des fosses très profondes. Il faut aller présenter vos offrandes là où les truites se trouvent. Nous avons capturé des spécimens intéressants de 9 à 14 pouces, qui ont livré de bons combats.

BIENTÔT LA MOTONEIGE

L’an dernier, Renaud Lacasse nous avait mentionné qu’il allait investir dans le développement de la pratique de la motoneige hors-piste sur son territoire. Un an plus tard, après plus d’un million de dollars d’investissements, sa promesse se réalise.

« Cet hiver, nous allons être en mesure d’accueillir les motoneigistes qui vont vouloir découvrir la motoneige hors-piste dans les Monts-Valin. Tous les bâtiments ont été modifiés de façon à pouvoir les chauffer et offrir l’eau courante en plein hiver. La salle à manger va fonctionner, ce qui fait que nous allons offrir des forfaits complets », poursuit M. Lacasse.

Les gens pourront d’ailleurs se stationner tout près, sur une aire aménagée, et se rendre à leur chalet en motoneige.

« Toutes les activités de pratique de la motoneige ou encore de pêche blanche seront encadrées avec des guides spécialement formés à cet effet. Nous ne voulons surtout pas mettre en péril les milieux fragiles de notre secteur », conclut Renaud Lacasse.

Vous pouvez tout savoir sur la pourvoirie, les activités, les coûts, les disponibilités et tout ce qui se passera sur le site, en rejoignant les responsables au 418-690-4096 ou 418-944-9764. Vous pouvez aussi visiter le site poulindecourval.com.