Reprendre le contrôle de son budget après les vacances

Après des vacances bien méritées, vous déchantez en recevant le relevé de vos cartes de crédit. S’il est trop tard pour revenir en arrière, il est encore temps de reprendre le contrôle de votre budget.

En vacances, il devient plus difficile de résister à la tentation de dépenser. Les Québécois n’échappent pas à cette tendance et avaient d’ailleurs l’intention de dépenser en moyenne 1043$ par personne cette année comparativement à 848$ en 2022, selon l’enquête annuelle de CAA.

Si vous vous êtes endetté durant vos vacances, ces conseils vous aideront à les rembourser plus efficacement et à remettre votre budget sur les rails.

1. Réduire le poids des intérêts

Bien des vacanciers utilisent leurs cartes de crédit pour acheter leurs billets d’avion, payer les nuits d’hôtel, les repas au restaurant et les activités. Ça se comprend, car c’est le type de crédit auquel l’accès est le plus facile, et c’est aussi celui qui est exigé un peu partout pour effectuer une réservation.

Le problème rappelle le syndic autorisé en insolvabilité Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés, c’est que les taux d’intérêt sur les soldes sont également très élevés, souvent de près de 20%.

Cet exemple concret vous convaincra : si le solde de votre carte de crédit (taux de 19,99%) est de 4000$ après vos vacances et que vous n’effectuez que le paiement minimum chaque mois (4%), il vous faudra 12 ans et 6 mois pour payer votre dette. Il vous en coûtera aussi 2752$ en frais d’intérêt.

Vous décidez de rembourser 200$ par mois? Alors il faudra compter deux ans et un mois pour liquider le solde, et vous aurez déboursé 905$ en intérêts.

«Une bonne option peut être de rembourser les soldes avec sa marge de crédit si on en a une, car leurs taux d’intérêt sont beaucoup moins élevés que ceux des cartes de crédit», conseille-t-il.

Attention, car vous devrez ensuite faire preuve de discipline pour remettre celle-ci à zéro, car sur les marges, le seul paiement mensuel exigible est celui des frais d’intérêt. On peut donc se retrouver avec un solde qui dure éternellement...

2. Prendre une carte à taux réduit

Autre possibilité si vous n’avez pas accès à une marge, obtenez une carte de crédit à taux réduit et transférez le solde sur celle-ci. Plusieurs compagnies émettrices proposent des produits avec un taux inférieur à 12%. De plus, des promotions avantageuses sont souvent offertes pour les transferts de solde, allant même jusqu’à 0% ou moins de 1% d’intérêt pour les premiers mois.

3. Rembourser dans le bon ordre

Vous avez des soldes sur plusieurs cartes de crédit? Pierre Fortin rappelle que la meilleure façon de faire est de commencer par celle dont le taux d’intérêt est le plus élevé. Ensuite, vous pourrez passer à la suivante.

Pour y voir clair, préparez une liste indiquant les soldes, les dates d’échéance et les taux d’intérêt de vos cartes, et appliquez ensuite un ordre de priorité.

4. Repenser son budget

Pour liquider votre solde le plus rapidement possible, vous devez également dégager davantage de liquidités afin de les consacrer à ce remboursement. Pour y parvenir, il n’y a pas de secret : il faut travailler à partir d’un budget. «En sachant très exactement quelles sont vos dépenses, vous serez en mesure de déterminer quels postes vous pouvez resserrer», indique Pierre Fortin. Les dépenses variables sont habituellement celles sur lesquelles il est le plus facile d’agir, comme les sorties, loisirs, restaurants, vêtements, etc.

5. Revoir vos choix de consommation

La rentrée approche et avec elle viennent les nombreuses dépenses qu’entraîne le retour sur les bancs d’école. Vous devrez faire des choix et peut-être vous serrer la ceinture pour traverser cette période sans vous endetter davantage, tout en gardant vos objectifs de remboursement.

De façon générale, Pierre Fortin remarque que de plus en plus de Québécois devront se montrer prudents sur le plan financier. «Des personnes qui jusqu’ici n’avaient pas de problèmes d’argent et gagnent un bon salaire se retrouvent dans des situations plus précaires. Uniquement avec la hausse des taux d’intérêt sur leur prêt hypothécaire et leur prêt auto, elles ont vu leur ratio d’endettement augmenter radicalement, même si elles n’ont rien changé dans leurs habitudes de consommation», prévient-il.

CONSEILS :

· Planifiez vos vacances au moins un an à l’avance et mettez de côté un montant chaque mois pour réaliser votre projet. Le moment venu, vous aurez économisé la somme nécessaire et vous n’aurez pas besoin d’avoir recours au crédit.

· Pour préparer votre budget, un bon truc est d’utiliser les outils offerts en ligne, comme le Planificateur budgétaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada ou encore celui de Jean Fortin.