Selon le ministre Fitzgibbon, le parc automobile diminuera de lui-même

Le parc automobile du Québec va diminuer, même sans mesures coercitives du gouvernement, assure le ministre Pierre Fitzgibbon.

«Ça va arriver. Ça me fait rire, la discussion, mais ça va arriver. Vos enfants, ils n’auront pas deux voitures par famille. Alors, on peut dire ce qu’on veut, mais la réduction du parc, elle est inévitable», a déclaré le titulaire de l’Économie et de l’Énergie, à son arrivée au conseil des ministres mercredi matin.

Québec n’entend pas interdire l’achat de véhicules, mais la tendance est là, juge-t-il. «Moi, ma génération, j’en suis conscient et je fais des efforts. Les jeunes sont encore plus conscients de ça», estime Pierre Fitzgibbon.

Le «superministre» avait causé la surprise, il y a deux semaines, en affirmant qu’il faudra avoir «la moitié moins» de voitures au Québec afin d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Depuis, M. Fitzgibbon a tempéré ses prévisions en avançant une réduction de 30% ou 40%. Le premier ministre François Legault a pour sa part rejeté l’idée de mesures coercitives pour diminuer le parc automobile, tandis que la ministre des Transports estime qu’il s’agit uniquement d’un idéal.

Nouvelle mentalité

Le gouvernement, estime le ministre Fitzgibbon, doit investir dans les transports collectifs afin que «l’alternative à la voiture soit intéressante». «Présentement, ce ne l’est pas intéressant», affirme-t-il.

Le ministre donne l’exemple d’une entreprise de l’extérieur de Montréal qui tente de recruter 300 personnes, notamment des ingénieurs de la région montréalaise. «Ils me disent, ils n’ont pas de voiture et ils n’en veulent pas. Alors, il faut que la municipalité en question, la ville, organise du transport collectif pour avoir des jeunes qui vont [venir] travailler», illustre-t-il.

Formules magiques

Avant même la nouvelle sortie de Pierre Fitzgibbon, Québec solidaire est revenu sur ses déclarations récentes en présentant son «test climat» pour évaluer l’impact les mesures gouvernementales sur l’émission de gaz à effet de serre.

«Mon message pour François Legault ce matin, c’est : les formules magiques de Pierre Fitzgibbon, qui veut faire disparaître la moitié des autos du Québec avec une baguette magique, ça ne fonctionne pas, ce n’est pas suffisant, ça prend un vrai plan d’adaptation», a déclaré le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois.