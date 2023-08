Trois règles qui pourraient changer le hockey

De nouvelles règles dans la Ligue des champions de hockey pourraient changer la façon dont on voit le sport.

La compétition, qui regroupe 24 clubs européens dans huit pays différents, reprend une formule semblable à celle de la Ligue des champions au soccer. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une ligue en dehors du championnat national.

Le tout commence jeudi et, cette année, on propose des règles innovantes liées aux pénalités.

«Nous avons ajouté trois règlements simples mais efficaces qui ont un grand potentiel, afin d’ajouter de l’intérêt», a précisé le président de la ligue, le Suisse Martin Baumann.

Au complet

Le premier changement tombe sous le sens et est réclamé par plusieurs amateurs et observateurs. Ainsi, une pénalité sera traitée de la même façon qu’une majeure. C’est donc dire que le joueur purgera la totalité de la punition, que l’équipe en avantage numérique marque un but ou non.

La seconde nouveauté risque de faire jaser un peu plus. Dans le cas d’une pénalité retardée en attendant que l’équipe pénalisée touche à la rondelle pour arrêter le jeu, la pénalité sera purgée même si l’adversaire marque un but avant l’arrêt du jeu.

Et on garde le meilleur pour la fin. Celle-là, on vous jure qu’elle est originale.

Advenant que l’équipe en désavantage numérique marque un but pendant une pénalité mineure, celle-ci sera tout simplement terminée. Ça, on avoue qu’on ne l’avait pas vu venir.