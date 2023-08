Trois rivières mythiques de l’Outaouais seront protégées

Trois rivières de l’Outaouais fréquentées depuis des siècles par les autochtones et les coureurs de bois seront désormais protégées; les projets d’exploitation forestière ou minière feront place au développement écotouristique.

Surnommées les «trois sœurs» en vertu de leurs similitudes et de leur proximité géographique, les rivières Dumoine, Noire et Coulonge ont servi de routes aux Autochtones qui migraient avec leurs familles vers leurs campements de chasse. Elles ont été utilisées par les raftmen et bûcherons au temps du flottage du bois. Depuis l’interdiction de cette pratique dans les années 1980, ce sont surtout les amateurs de plein air qui investissent les lieux. Environ 1000 canoteurs descendent la Dumoine chaque année, ce qui en fait une des destinations les plus populaires dans le Sud du Québec.

«Cette protection officielle nous permettra de développer encore plus le potentiel écotouristique de notre région», affirme Wally Schaber, de Chelsea, en Outaouais, qui fréquente la rivière Dumoine depuis 1969.

Ce canoteur infatigable, cofondateur des Amis de la rivière Dumoine, a descendu lui-même plus de 160 fois cette rivière comme guide ou pour son propre plaisir. Il a participé, il y deux jours à peine, à l’inauguration d’un sentier pédestre de plus de 26 km qui longe cette rivière.

Trois sœurs

Quelque 332 km2 du territoire de la rivière Dumoine, qui prend sa source en Abitibi et qui se jette dans l’Outaouais, font partie des 3000 km2 qui seront protégés par Québec. Le ministre Benoit Charrette en a fait l’annonce hier. Les lits et rivages de deux autres rivières dans la région (Noire et Coulonge) totalisant 852 km2 seront aussi protégées de toute activité industrielle, forestière ou minière. Et fini les tirages pour la construction de chalet.

«Il était temps qu’on protège ces joyaux qui sont à proximité de Montréal mais qui demeurent largement méconnues des Québécois», ajoute Benoit Laporte, consultant en marketing numérique de Saint-Côme, à Lanaudière, qui a mouillé sa pagaie dans ces trois rivières à plusieurs reprises, notamment comme chef scout.

Interconnectivité

L’annonce de Québec réjouit la Société de la nature et des parcs, qui fait pression depuis plus de 10 ans pour faire de la Dumoine une aire protégée. «C’est assurément une bonne nouvelle pour la protection du Sud du Québec, où on compte encore trop peu de territoires aussi bien préservés», lance Alain Branchaud, le directeur général de l’organisme.

À la Fondation Rivières, le directeur général, André Bélanger, souligne que Québec aurait dû saisir l’occasion de créer une vaste superficie protégée qui aurait inclus les bassins versants des trois cours d’eau.

«Je m’inquiète de l’interconnectivité des écosystèmes. Il me semble que l’occasion aurait été bonne de protéger l’intégralité des trois rivières», souligne cet amateur de canot qui a justement descendu la Dumoine en juillet dernier.

M. Branchaud souligne toutefois que l’augmentation n’équivaut qu’à une hausse de 0,06% des aires protégées du Québec. Au total, moins de 17% du territoire a ce statut; on est encore loin de l’objectif de 30%.

Il n’y a encore aucune rivière du Sud du Québec préservée intégralement entre sa source et son effluent.