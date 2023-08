Trump ridiculisé dans une fresque puis «sauvé» par Fox News

Notre époque n’a pas vu naître la désinformation, mais nous disposons désormais de moyens extraordinaires pour dénaturer des propos ou des œuvres.

Le plus récent exemple de récupération du message d’un artiste provient d’un réseau qui a pourtant payé le prix fort pour avoir menti et trompé son auditoire.

Une photo d’identification omniprésente

Nous apprenions lundi que la «mugshot» (photo d’identification) de Donald Trump, prise à la prison de Fulton en Géorgie, avait permis au candidat républicain de récolter 7,1 millions de dollars en quelques jours seulement.

Si nous pouvions nous attendre à cette récupération, il n’en demeure pas moins qu’elle est associée à un crime allégué et qu’elle aura une place privilégiée dans les livres d’histoire qui effectueront un bilan des années Trump.

La photo a fait le tour du monde, inspirant au passage de nombreux artistes, dont des caricaturistes. C’est le cas de Chris Veal d’Atlanta (caveal sur Instagram). Spécialisé dans le pop art, il a d’abord annoncé son œuvre pendant que nous attentions la diffusion de la photographie.

Il ne fait aucun doute qu’une fois complétée, l’œuvre se moque du 45e président. Vous retrouverez d’ailleurs le message inscrit dans le phylactère, «M.A.G.A. my ass got arrested», dans des mèmes et sur une quantité impressionnante de t-shirts ou de casquettes anti-Trump.

Il n’est pas étonnant de retrouver une œuvre engagée ridiculisant l’arrestation de Trump au cœur de la ville d’Atlanta. Bastion démocrate farouchement opposé au président républicain, la ville et les banlieues qui l’entourent expliquent la victoire de Biden en 2020.

Fox News à la rescousse

Quand on visite le site web de l’artiste, on comprend rapidement qu’il tire lui aussi profit de la popularité du cliché de l’arrestation.

L’histoire pourrait en rester là et ne relever que du domaine de l’anecdote si Fox News n’avait pas récupéré le travail de Veal pour vanter les mérites de celui qui fut la coqueluche du réseau jusqu’à tout récemment.

Inspiré par des partisans conservateurs, l’animateur Jesse Watters, le remplaçant du sulfureux Tucker Carlson, s’est livré lundi soir à une envolée particulièrement flatteuse pour Trump alors qu’on présentait une vidéo de la fresque.

Watters y mentionnait que le phénomène de 2016 allait se reproduire en 2024. Pour l’animateur, le lien entre Trump et les «américains oubliés» est plus fort que jamais, impossible à rompre.

Watters: The mugshot is up on the side of buildings in the inner city. pic.twitter.com/BLVKbiEBiU — Acyn (@Acyn) August 29, 2023

Le problème? Non seulement on allait à l’encontre du message de l’artiste, mais on n’a jamais présenté la fresque dans son entièreté. Le phylactère, pièce maîtresse de l’œuvre, n’a donc jamais été montré à l’auditoire de Fox ou à celui d’autres médias de droite qui ont présenté la vidéo en boucle.

La campagne 2024 sera brutale et, encore une fois, elle pourrait décider du sort de la démocratie américaine. On ne reculera devant rien pour convaincre l’électeur et, malheureusement, la désinformation continuera de sévir. Demeurons vigilants.