Ce professeur suppléant de Sorel accusé d'agression sexuelle sur une élève

SOREL-TRACY | Un professeur suppléant et entraîneur de soccer de la Montérégie est accusé d’agression sexuelle sur une élève de moins de 16 ans de l’école secondaire où il enseignait l'an dernier.

Tommy Deroy, 32 ans, a été arrêté tôt mercredi matin par la Sûreté du Québec à son domicile, à Sorel-Tracy.

Après avoir été interrogé par des enquêteurs en matinée, il a officiellement comparu en fin d’avant-midi au palais de justice de Sorel-Tracy.

Il fait face à des accusations d’agression sexuelle et de contact sexuel sur une adolescente de moins de 16 ans.

Selon nos informations, la victime qu'on ne peut identifier en raison d'une ordonnance de la Cour était une élève de l'école où Deroy effectuait du remplacement.

En plus d’avoir été professeur suppléant dans une école secondaire de la région l’an dernier, il a été entraîneur de soccer dans des ligues civiles et scolaires pour garçons et filles depuis une douzaine d’années.

Plus de détails à venir...