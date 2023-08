Un réseau de santé de plus en plus accroc au privé

Notre réseau de santé est de plus en plus accroc au privé. Résultat: comme en éducation, les Québécois sont maintenant aux prises avec un système à trois vitesses. Pas vraiment une bonne nouvelle.

1re vitesse: le réseau public de santé dit «régulier». Payé par les impôts et gratuit pour les usagers. Ses listes d’attente sont toutefois interminables.

2e vitesse: le privé hypersubventionné par le public. En pleine expansion et couvert par l’assurance maladie, sa finalité est néanmoins le profit.

Ex.: Groupes de médecine familiale (GMF), centres médicaux spécialisés (CMS) pour chirurgies mineures, agences privées de placement. Ressources d’hébergement privées pour personnes handicapées ou âgées. Etc.

3e vitesse: le privé-privé. Lui aussi est en pleine expansion. En plus de payer leurs impôts, les «clients» ou leurs assureurs paient directement pour leurs soins ou tests médicaux. Zéro liste d’attente. Des cliniques douillettes. Un personnel chouchouté. Bref, l’antithèse du public.

Le problème est qu’au fil des ans, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est devenu accroc au privé sous toutes ses formes. Comme pour une drogue dure, le MSSS jure pourtant qu’il veut aller en désintox. Qu’il veut réduire sa consommation de services privés.

Cherchez l’erreur

Or, plus le temps passe, plus c’est le contraire. Le privé gagne du terrain. Le réseau public «régulier», dont le personnel est épuisé, se fait siphonner par le privé, subventionné ou non.

Le public s’affaiblit encore d’autant et paye toujours plus au privé dans l’espoir d’être secouru. Un sacré cercle vicieux, vous dites? Exact. Deux exemples parmi d’autres.

Mardi, Le Journal rapporte que la «facture salée» des agences privées d’infirmières, de préposés et de personnel d’entretien explose en santé. En 2018, elle était de 300M$. L’an dernier: 1,5 milliard $. Méchant bond.

Le même jour, Radio-Canada nous apprend que le MSSS poursuit «son virage vers le privé en y déplaçant interventions chirurgicales d’un jour et examens dans l’espoir de dégager du temps opératoire dans les hôpitaux».

La facture d’un demi-milliard en fonds publics fracasse tous les records. La promesse demeure pourtant la même: faire appel au privé «en complément» pour faire fondre les listes d’attente au public.

Mais comme il est impossible de cloner le personnel – médecins, infirmières, préposés, etc. –, la promesse vire à l’illusion. Pourquoi?

Bêtement mathématique

Parce qu’on ne peut pas augmenter constamment le recours au privé sans qu’il vampirise de plus en plus le réseau public. C’est bêtement mathématique. Attention: pente très glissante...

Dans une société vieillissante comme la leur, les Québécois devraient s’en inquiéter. Qui plus est, sur le fond des choses, les soins et les services sociaux érigés en business à but lucratif sont un non-sens.

Plus le gain financier du privé dirigera l’offre de services, grugera le personnel du public et siphonnera des milliards aux contribuables, moins les Québécois seront soignés selon leurs besoins réels.

Quand on croupit trois jours dans une urgence bondée, il est vrai que les sirènes du privé sont terriblement séduisantes.

Le problème est que si nous n’appliquons pas les freins, comme pour nos écoles à trois vitesses, notre réseau de santé multipliera lui aussi les laissés pour compte au public «régulier».

Des artisans de la Révolution tranquille doivent être nombreux aujourd’hui à se retourner dans leur tombe...