Une Australienne trouve des pépites d’or sur le terrain de jeux de son enfance

Une Australienne de 27 ans a mis la main sur l’équivalent de plus de 170 000 $ en or après avoir découvert une traînée de pépites d’or sur le terrain de jeux où elle s’amusait avec son frère lorsqu’ils étaient enfants.

«C'était une grosse veine de pierre de fer noire et elle était juste pleine de taches dorées. Il y avait des taches d'or partout. On aurait dit des veines d'or. C'était l'un des chargements les plus riches que mon père ait jamais vu», a relaté Tyler Mahoney, qui participe désormais à l’émission australienne «Gold Rush», selon «The Sun» mercredi.

C’est par un pur hasard que la jeune femme de l’Australie occidentale serait retournée sur le terrain de jeux où elle avait grandi, après que son père, également chasseur d’or, s’y soit arrêté pour passer un appel, découvrant quelques pépites lors de son passage.

Sauf que le trio père, fille et fils ne s’attendait pas à suivre une longue traînée d’or durant plusieurs heures, découvrant l’équivalent de plus de 100 000 livres sterling – 170 000 $ – en or au bout de leur excavation «vraiment difficile», a confié la femme.

«On a tout mis à l’arrière du camion, nous l'avons traité et en gros, oui, nous avons obtenu environ 100 000 [livres sterling] d'or grâce à cette seule fouille. Puis nous l'avons fondu en petits lingots», a relaté la femme, selon «The Sun».