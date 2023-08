Volleyball: L'Olympienne Annie Martin intronisée au Temple de la renommée canadien

Entourée de ses proches, Annie Martin a vécu de beaux moments, ce soir, alors que Volleyball Canada a procédé à l’intronisation de la cuvée 2023 du Temple de la renommée dans le cadre du Championnat continental de volleyball féminin qui se déroule à Québec.

Sa 5e place en volleyball de plage aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes en compagnie de Guylaine Dumont demeure encore à ce jour le meilleur résultat canadien chez les femmes.

«Ça fait chaud au cœur et c’est une belle reconnaissance que je reçois ce soir, a mentionné Martin. Encore plus que notre résultat aux Jeux, cet honneur représente la persévérance et les efforts que j’ai mis tout au long de ma carrière. Il y a eu des hauts comme les Olympiques, mais aussi des bas qui m’ont demandé énormément de persévérance.»

Bien entourée pour cette soirée spéciale

Pour cette soirée bien spéciale, Martin était entourée de Dumont qui a été intronisée au Temple de la renommée il y a quelques années; de sa partenaire aux Jeux olympiques de 2012 à Londres Marie-Andrée Lessard; de son entraîneur et conjoint Vincent Larivée; de son père et de sa sœur.

«On dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend tellement de monde pour développer un athlète, a-t-elle souligné. Guylaine, Marie-Andrée et Vincent ont été des personnes très spéciales dans mon développement. Avant même d’être mon conjoint, Vincent était mon préparateur physique à l’école secondaire. Il y aussi ma sœur Geneviève qui m’a fait découvrir le volleyball.»

Martin se souvient de l’engouement suscité par leur prestation en Grèce. «Il y avait des gens qui pensaient que nous avions remporté une médaille tellement il y avait une couverture médiatique importante, a-t-elle raconté. Ce fut le grand moment de ma carrière.»

En compagnie de Lessard, Martin a terminé en 19e place à Londres. Sur la scène canadienne, elle compte cinq titres nationaux à son actif dont trois avec Dumont en 2002, 2003 et 2004 et un avec Lessard.

Volleyball intérieur

Avant de se tourner vers la plage, Martin avait connu une belle carrière universitaire en volleyball intérieur. Elle a remporté le titre national avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke en 200 et 2005.

«Ce fut mon tremplin vers l’équipe nationale de plage, a-t-elle expliqué. Pendant mon parcours universitaire, on a aussi remporté une médaille d’argent et terminé en 4e place au national.»

Si elle ne dirige plus le Vert & Or depuis 2023, Martin baigne toujours dans le volleyball. Elle est entraîneure des équipes du Québec en volleyball de plage et estime que la relève est intéressante.

L’Olympien des Jeux de 1992 à Barcelone Kent Greves, les entraîneurs Doug Reimer et Laurie Eisler ainsi que l’arbitre Pat Thorne ont aussi été honorés.