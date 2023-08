CASAVANT, Adrien



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Adrien Casavant, décédé le 14 août 2023 à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de feu Louise Poirier et le père de feu Daniel Casavant.Outre ses filles Diane, Andrée et Colette (Robert), il laisse dans le deuil ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères: Béatrice (Valérien), Bernadette, Gilles (Annette), Jean-Claude, Noëlla (Roméo) et Paul-André (Sylvia), son grand ami Jacques Dicaire, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le mercredi 6 septembre de 18h à 21h30 et le jeudi 7 septembre de 9h15 à 11h45, à la :