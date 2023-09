Aurora's Sunrise: survie, courage et résilience

La vie d’Aurora Mardiganian, survivante du génocide arménien, est le sujet de ce film d’animation poignant.

On pourrait dire d’Aurora’s Sunrise qu’il s’agit d’un documentaire, la cinéaste Inna Sahakyan utilisant l’animation, mais aussi les images d’archives pour suivre la vie extraordinaire et malheureusement peu connue d’Aurora Mardiganian.

PHOTO FOURNIE PAR BARS MEDIAS

La jeune femme a été l’héroïne de Auction of Souls, un film muet sorti en 1919, mais l’œuvre a disparu et seules 18 min ont été retrouvées en 1994, peu de temps après le décès d’Aurora Mardiganian. Intégrées à l’animation – sans compter une entrevue faite en 1984 –, ces images permettent de reconstituer, aussi fidèlement que possible, les événements marquants de son existence hors du commun.

Aurora n’avait que 14 ans lorsque les Turcs ont décimé sa famille, l’ont enlevée et vendue. Elle a finalement réussi à rallier les États-Unis où, en cherchant à retrouver son frère, elle a été exploitée par un journaliste et les producteurs hollywoodiens.



Choix de l’Arménie pour la représenter aux Oscars de 2022 et film d'ouverture des 20es Sommets du cinéma d'animation de Montréal, Aurora’s Sunrise est une œuvre peu commune.

CAPTURE D'ÉCRAN FOURNIE PAR BARS MEDIAS

La cinéaste Inna Sahakyan fait le pari d’une animation au visuel doux, ressemblant à un dessin, pour mieux montrer les horreurs subies par l’adolescente, puis la jeune femme. Sans jamais briser le rythme narratif, la réalisatrice incorpore les images percutantes du film de 1919 et des moments émouvants de l’entrevue avec Aurora Mardiganian. On en ressort profondément bouleversé, tout en saluant cette initiative qui assure qu’Aurora ne tombera jamais dans l’oubli.

Aurora’s Sunrise est présenté sur les écrans de la Cinémathèque québécoise dès le 1er septembre.

Note: 4 sur 5