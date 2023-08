Cisjordanie: attaque près d'un point de contrôle, un soldat israélien et l'assaillant palestinien tués

Un Palestinien a foncé jeudi à bord de son camion sur trois soldats israéliens près d'un point de contrôle en Cisjordanie occupée, tuant l'un d'eux avant d'être lui-même tué, ont indiqué des responsables israéliens.

La région connaît depuis le début de l'année une recrudescence des violences liées au conflit israélo-palestinien. Mercredi, un Palestinien de 14 ans a blessé un civil à l'aide d'un couteau dans une station de tramway à Jérusalem. L'assaillant a été tué sur les lieux par un policier israélien.

Jeudi matin, la police a reçu des informations sur un incident impliquant un véhicule à proximité du point de contrôle de Maccabim, a indiqué la police israélienne dans un communiqué.

«Le conducteur du camion s'est enfui et a été neutralisé près du checkpoint de Hashmonaim», a-t-elle ajouté.

Le conducteur était un Palestinien de Cisjordanie âgé de 41 ans et doté d'un permis de travail en Israël, a indiqué un haut responsable de la police, Avi Bitton, sur les lieux de l'attaque. «Les personnes touchées par son camion étaient des soldats.»

Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, avait auparavant fait état de trois jeunes hommes blessés par le véhicule, dont un se trouvait dans un état «critique».

Cette attaque intervient quelques heures après que l'armée israélienne a fait état de quatre soldats blessés par un engin explosif sur une route où ils sécurisaient l'accès des pèlerins se rendant sur un lieu saint du judaïsme à Naplouse, en Cisjordanie occupée.

Depuis le début de l'année, les violences liées au conflit israélo-palestinien ont coûté la vie à au moins 224 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe.