Comme le 3e lien, le tramway ne verra pas le jour

Le 20 avril dernier, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a enterré le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

On attend maintenant de voir la nouvelle mouture d’une liaison entre les deux rives, mais pour le transport collectif.

Le problème pour Mme Guilbault, c’est que les gens de Québec ne veulent rien savoir de ce nouveau projet tout comme du tramway.

Clairement, les dossiers de transport tournent en rond à Québec.

Capacité de payer

En début de semaine, le maire de Québec a jeté une douche froide sur le dossier du tramway en annonçant un délai pour le dépôt des soumissions.

Clairement, le tramway va coûter plus cher que prévu. Malheureusement, on ne connaît pas les chiffres. Plusieurs rumeurs, mais rien d’officiel encore.

C’est sans doute normal dans un contexte d’appels d’offres. Cependant, le manque de transparence mine considérablement l’opinion publique envers le projet.

L’appui des régions de Québec pour le tramway est probablement l’enjeu le plus important présentement.

Régis Labeaume ainsi que son successeur, Bruno Marchand, n’ont pas réussi à convaincre la population du bien-fondé de ce mégaprojet.

M. Marchand, lors de la campagne électorale en 2021, disait qu’il allait modifier le projet dès son élection. Rapidement, il a confirmé que le dossier allait de l’avant sans changement.

Le maire de Québec devra bientôt admettre qu’il a échoué. La CAQ est toujours derrière lui pour l’instant. En revanche, on sent très bien que la capacité de payer va revenir sur le tapis bientôt.

Maintenant, on fait quoi?

Plusieurs observateurs de la scène municipale rappellent que Québec est la seule ville canadienne de plus de 500 000 habitants sans un tramway ou un moyen de transport en commun structurant.

Mais la vraie question est de savoir si le tramway est le bon moyen de transport.

Clairement, nos élus devront retourner à la table à dessin. On efface et on recommence!