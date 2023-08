Des dizaines d'écoles menacent de s'effondrer au Royaume-Uni

Des dizaines d'établissements scolaires britanniques construits avec un type de béton défectueux menaçant de s'effondrer ne pourront pas accueillir leurs élèves à la rentrée, a prévenu jeudi le gouvernement, qui promet des aides d'urgence.

Le problème avait déjà été identifié depuis plusieurs années et des travaux ont été entrepris dans de nombreux établissements, mais une centaine d'entre eux n'ont pris «aucune mesure» et le gouvernement leur demande donc de «libérer les espaces ou les bâtiments connus pour contenir» ce type de béton, a affirmé le ministère de l'Education dans un communiqué.

Pour une «minorité» d'écoles et collèges où le problème est très étendu, cela veut dire qu'ils devront «totalement ou partiellement trouver un lieu de rechange» pour accueillir les élèves à la rentrée prévue la semaine prochaine, insiste le ministère.

«Les parents seront contactés par l'école si les élèves sont déplacés vers un lieu temporaire le temps que les travaux de réparation sont en cours», a-t-il précisé.

«Rien n'est plus important que d'assurer que les enfants et leurs encadrants sont en sécurité dans les écoles et les collèges et c'est pour cela que nous agissons (...) avant le début du trimestre», a justifié la ministre de l'Education Gillian Keegan, citée dans le communiqué.

Le gouvernement s'engage à aider financièrement les établissements à mener les travaux les plus urgents pour sécuriser les établissements.

Parmi les établissements concernés par la présence de ce béton défectueux, utilisé pour la construction de bâtiments publics au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe entre les années 1950 et le milieu des années 1980, une cinquantaine a déjà lancé des travaux ou des mesures de protection.

«C'est absolument honteux, et un signe de l'incompétence du gouvernement, qu'à quelques jours avant la rentrée, 104 écoles apprennent que certaines parties ou tous leurs bâtiments sont dangereux et ne peuvent pas être utilisés», a réagi le secrétaire général du syndicat de l'éducation NEU Daniel Kebede, dans un communiqué.

Il dénonce aussi l'absence d'aide du gouvernement pour financer les coûts engendrés par le recours à des bâtiments temporaires.