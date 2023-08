Faut-il sous-titrer les films québécois?

Hier matin, j’assistais au visionnement de presse d’un film québécois.

Je me suis, bien sûr, concentrée sur la bande sonore, après la chronique que j’ai écrite sur l’omniprésence de chansons en anglais dans Les hommes de ma mère et Le temps d’un été.

Eh bien, dans Solo de Sophie Dupuis (qui prend l’affiche le 8 septembre), j’ai compté quatorze chansons en anglais, contre seulement six en français.

Vous me direz que le film se passe dans le milieu des bars de drag queen, et que c’est plus facile de se faire aller les faux seins sur du ABBA que sur la Bottine souriante.

Mais, la réalisatrice a été capable de nous placer la fabuleuse chanson de Mitsou Dis-moi, dis-moi pour une chorégraphie de drag. Alors, pourquoi pas un peu plus de Mitsou et de chansons françaises qui nous font bouger le popotin dans nos films?

LA LANGUE DE BOIS

Je savais qu’en écrivant sur ce thème je touchais une corde sensible.

Françoise m’a écrit: «J’ai eu le plaisir de voir les deux films québécois dont vous parlez et, tout comme vous, j’ai déploré que la trame sonore soit presque exclusivement en anglais, d’autant plus que les deux personnes qui m’accompagnaient ne parlent pas anglais (nous vivons à Québec...)! Alors, de là à sentir les émotions que voulaient transmettre les chansons, il y a un monde. À quand le sous-titrage des chansons dans les films québécois?»

On s’entend que c’est d’abord la musique qui transmet l’émotion et justifie le choix d’une oeuvre en contrepoint d’une scène de film. Mais pas toujours. Souvent, les paroles collent au propos, comme quand Jean-Claude Lauzon faisait jouer Voir un ami pleurer de Jacques Brel dans Un zoo la nuit... Si vous ne comprenez rien aux paroles, vous risquez de passer à côté du message.

Daniel, de son côté, affirme que l’anglais est trop présent également dans les bandes sonores des séries télé québécoises: «On demande aux nouveaux arrivants de s'intégrer à la culture québécoise et d'apprendre le français. Or, j'imagine qu'ils se disent que notre langue n'est pas si importante que ça pour nous, puisque nous banalisons l'emploi régulier de titres anglophones.»

Enfin, une lectrice qui oeuvre dans le monde des communications m’a écrit au sujet de Les hommes de ma mère et Le temps d’un été: «Je me suis passé la même réflexion à la sortie de chacun de ces films. Considérant que ces deux films sont financés largement par les institutions, c'est inacceptable! C'est le signe le plus évident de la mollesse de nos institutions et le manque de volonté politique réelle des gouvernements envers la culture québécoise. Bien que le gouvernement québécois joue la carte identitaire, il n'a en réalité rien compris aux réels ressorts de l'axe identitaire en culture».

J’AI LE DROIT !

Je suis la première à me désoler que nos créateurs, à la télé et au cinéma, soient accros à l’anglais. Mais je ne voudrais pas pour autant que nos institutions en fassent un critère de financement ou, pire encore, imposent des quotas. Les créateurs doivent être libres de faire les choix artistiques qui leur plaisent. Mais on a le droit, comme public, de leur dire que ça nous emmerde ! Il y a la liberté de création, mais aussi la liberté ... de réaction!