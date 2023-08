Gare aux experts «Minute Rice» sur la politique américaine

À l’approche d’une élection présidentielle qui prend des allures de cirque, tout le monde devient expert des États-Unis.

Il y a quelques années, deux collègues politologues lançaient une mise en garde à propos des analystes qui surgissent immanquablement quand l’actualité s’échauffe. Ils les appelaient « les experts Minute Rice »... prêts en cinq minutes!

On assiste au même phénomène autour de la campagne présidentielle américaine qui s’amorce, alors que des commentateurs résument la situation en lançant des épithètes du genre Joe Biden est un vieillard sénile, Donald Trump est un enragé ou les Américains sont stupides.

Des épithètes inutiles

Est-on vraiment plus avancé pour comprendre une réalité complexe en balançant ce genre d’épithètes?

Ce genre «d’analyse» n’obtiendrait pas la note de passage dans un travail d’étudiant, sans oublier que ceux qui insistent sur l’âge et les incohérences occasionnelles de Biden négligent le fait que Trump est presque aussi âgé et ses incohérences sont plus qu’occasionnelles.

Il convient d’évaluer les acteurs politiques par leurs actions plutôt que par quelque caricature de leur état physique ou mental.

Des actions et des faits

Dans le cas de Biden, qu’on apprécie ou non ses politiques, sa présidence a été chargée d’accomplissements qui sont loin de signaler son incapacité à remplir ses fonctions.

Dans plusieurs dossiers, dont notamment celui des infrastructures, Biden a réussi là où son prédécesseur avait échoué. Au terme de la longue négociation sur le plafond de la dette, le républicain Kevin McCarthy avait louangé l’endurance et l’acuité mentale de Biden, largement considéré comme vainqueur de ce bras de fer.

Quant aux rumeurs qui associent Joe Biden aux combines déplorables et potentiellement criminelles de son fils, ce ne sont que des rumeurs que des années d’enquêtes n’ont pas pu appuyer sur des preuves.

Pour ce qui est des faits et gestes qui mettent en doute l’autorité morale ou les capacités de Donald Trump, j’aurais besoin d’une section spéciale pour les énumérer. Si vous aviez à pourvoir un poste dans votre organisation, engageriez-vous un type qui fait face à quatre procès criminels sous 91 chefs d’accusation, sans parler d’innombrables poursuites civiles?

Le cirque et la réalité

L’élection qui s’en vient sera tout sauf normale, mais il faut quand même faire un effort pour comprendre l’électorat américain sans tomber dans la facilité.

En effet, si les choix collectifs des Américains paraissent déraisonnables ou irrationnels, ce n’est pas parce que les électeurs sont insensés. Le défi de l’analyse est de comprendre comment des citoyens pas nécessairement déraisonnables peuvent en venir à des décisions collectives qui dépassent l’entendement.

Comment faire? Ce n’est pas la place ici pour un cours de science politique, mais, même si l’élection qui s’amorce prendra des allures de cirque, il faudra faire un effort pour rester ancré dans la réalité et laisser les émotions au vestiaire si on souhaite bien la comprendre. Ce ne sera pas facile, mais le public est en droit de s’attendre à rien de moins.