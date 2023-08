Grand tour de l’île d’Orléans à vélo: nos conseils et bonnes adresses gourmandes

Joyau niché en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, l’île d’Orléans est l’endroit rêvé pour planifier un circuit entre paysages pittoresques, patrimoine historique et saveurs. Et si vous troquiez la voiture contre le vélo, histoire de vous dégourdir les jambes? En roulant sur le chemin Royal sur une distance d’environ 70 km, vous pourrez traverser les six municipalités de l’île et profiter du meilleur de chacune en vous arrêtant au gré de vos envies.

C’est parti pour une virée à vélo marquée par la beauté du littoral et la découverte de bonnes adresses gourmandes!

Sébastien Larose / Photo fournie par Québec Cité

Arrêt no 1: Café Boutique La Maison Smith

KM 4,4 – 8700, chemin Royal, Sainte-Pétronille

Rien de mieux qu’une bonne dose de caféine pour entamer ce tour de l’île sur une note énergisante! La Maison Smith, véritable institution dans la région de Québec, possède un charmant café-boutique dans le village de Sainte-Pétronille. Savourez votre cappuccino bien au chaud à l’intérieur ou en emmagasinant les rayons du soleil dans le petit jardin situé à l’arrière de l’établissement.

Arrêt no 2: Chocolaterie de l’île d’Orléans

KM 6,8 – 8330, chemin Royal, Sainte-Pétronille

Autre arrêt incontournable dans le village de Sainte-Pétronille, la mythique chocolaterie de l’île qui vous propose une vaste sélection de créations chocolatées à déguster dans un cadre enchanteur. Pour les avoir testés, un assortiment de truffes ou un cornet de crème glacée trempé dans le chocolat devrait vous permettre d’aborder le prochain segment, qui comprend de petites montées, le sourire aux lèvres.

P.-S. Profitez de cette pause pour vous offrir une petite balade le long du fleuve afin d’admirer la vue sur le Vieux-Québec et la baie de Beauport.

Arrêt no 3: Parc maritime de Saint-Laurent

KM 17,3 – 120, chemin de la Chalouperie, Saint-Laurent

Érika Tremblay / Agence QMI

Pour varier les plaisirs, stationnez votre monture face au fleuve et respirez l’air salin, tout en explorant ce site patrimonial qui met l’accent sur l’histoire de la construction navale en bois à l’île d’Orléans. Cette agréable visite (entrée payante), qui se déroule dans un premier temps à l’intérieur et par la suite à l’extérieur, vous invite à découvrir une importante collection d’outils et de reproductions de chaloupes d’époque ainsi que des photos et des vidéos d’archives, en plus de plonger votre regard dans le bleu du fleuve.

Arrêt no 4: Confiturerie Tigidou

KM 18 – 7007, chemin Royal, Saint-Laurent

Érika Tremblay / Agence QMI

Toujours dans le village maritime de Saint-Laurent, cette confiturerie artisanale, située à deux pas de la grève, vous séduira par sa vieille grange, ses tables de pique-nique et sa boutique. Il s’avère peut-être difficile de faire provision de pots de confiture lorsque vous roulez à vélo, mais rien ne vous empêche de déguster les créations fruitées de l’établissement. Mention spéciale pour la barbotine de petits fruits (à saveur de mûres et de framboises lors de notre passage) qui promet de recharger vos batteries en moins de deux.

Arrêt no 5: La Midinette

KM 29,5 – 4624, chemin Royal, Saint-Jean

Érika Tremblay / Agence QMI

L’an dernier, les sœurs à la tête de Cassis Monna et Filles ont décidé de se lancer dans un nouveau projet en reprenant les rênes de La Boulange, l’ancienne boulangerie artisanale du village de Saint-Jean. L’établissement, qui se veut à la fois une boulangerie et une buvette, sert des viennoiseries, des pains et des cafés, en matinée, auxquels s’ajoutent des pizzas, des salades et une sympathique sélection de vins et de cocktails, dès midi. C’est donc l’adresse incontournable sur l’île, ne serait-ce que pour profiter de sa magnifique terrasse avec vue sur le fleuve!

Arrêt no 6: Fromagerie Ferme Audet

KM 40,5 – 3501, chemin Royal, Saint-François

Érika Tremblay / Agence QMI

C’est dans le vieux presbytère de ce secteur moins achalandé de l’île que la fromagerie a décidé d’installer sa salle de dégustation et son bar laitier. Lors de votre passage, vous pourrez non seulement découvrir ses différents fromages, mais également vous régaler d’un sandwich ou d’un cornet de crème glacée à base de lait de chèvre. D’ailleurs, ne manquez pas de vous aventurer dans le jardin pour savourer ce délice sucré au milieu des fleurs, des poules et des biquettes.

Arrêt no 7: Tour d’observation de la halte municipale

KM 41,4 – 3465, chemin Royal, Saint-François

Après une courte montée à vélo, détendez vos jambes en vous arrêtant au poste d’observation de la pointe est de l’île. Avant de repartir, assurez-vous de grimper jusqu'au sommet de la tour pour admirer le panorama sur le cap Tourmente, l’estuaire du fleuve et les montagnes qui se dessinent au loin.

Arrêt no 8: Chez Mag, La Fine Cantine

KM 54,4 – 2460, chemin Royal, Sainte-Famille

Érika Tremblay / Agence QMI

Maintenant que votre tour de l’île tire à sa fin, une collation un peu plus costaude est de mise. Que diriez-vous d’une guédille ou d’une poutine au homard? Installée à Sainte-Famille, la célèbre cantine Chez Mag est le rendez-vous de prédilection des gourmands de passage sur l’île. Ouverte du mercredi au dimanche jusqu’au 31 octobre, elle vous propose un véritable régal pour les papilles assorti d’un paysage de carte postale et d’une ambiance animée à toute heure de l’après-midi.

Arrêt no 9: Cassis Monna et Filles

KM 69 – 1225, chemin Royal, Saint-Pierre

Passez légèrement votre point de départ pour terminer ce circuit à Saint-Pierre, dans l’une des adresses les plus réputées de l’île. Selon vos envies, célébrez ce grand tour avec une crème glacée molle ou un pichet de sangria à la crème de cassis à déguster sur le vaste terrain de la maison. Si vous êtes curieux de nature, vous pourrez profiter de votre passage chez Cassis Monna et Filles pour visiter l’économusée et plonger dans l’univers du petit fruit emblématique de l’île.

Conseils pratiques: