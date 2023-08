Haïr les Québécois francophones n’est pas un crime

Pour la deuxième fois en trois mois, le buste de Camille Laurin, le père de la loi 101, s’est fait vandaliser: cette fois, on l’a aspergé de peinture et, symbole fort, on lui a passé une grosse chaîne de métal autour du cou... pour bien remettre à leur place ces Québécois qui ont eu le culot de s’émanciper un peu (mais déjà trop) pendant les années 1970.

Au mois de mai, le même buste du même Camille Laurin, qui s’érige devant l’inerte Office québécois de la langue française, avait reçu une tarte.

Quelques petits articles et quelques chroniques peut-être, dont celle-ci, ont déploré ces événements.

Imaginez cette même chaîne autour du cou de n’importe quel buste représentant un personnage qui ne serait PAS un Québécois francophone. Ce serait la tempête médiatique!

Mais si ça vise un Québécois... bof!

Excuser les autres

Quand le fédéral triche pour «gagner» le référendum de 1995, on se tait. On fait semblant de ne pas voir que c’était de la fraude électorale organisée.

Quand un fanatique espère tuer Pauline Marois et mitrailler des «séparatistes» lors d’une soirée de victoire électorale du Parti Québécois, on ne dit pas que c’était un acte terroriste (prévenu seulement par une arme enrayée).

Bien sûr que c’était du terrorisme! Il y a quelque chose de fêlé dans nos caboches qui nous empêche, apparemment, de nous en rendre compte!

Mourir à petit feu

Avec la CAQ qui louange Camille Laurin et son œuvre, mais qui ensuite ne fait rien, rien, rien, il ne faut pas s’étonner que la fanatisation des adversaires se manifeste.

François Legault a compris qu’il peut éviter d’agir et puiser dans le vieux fond de lâcheté pénitente de son peuple dressé à toujours tendre l’autre joue...

Le poète Claude Péloquin s’est déjà exclamé «Vous êtes pas écœuré de mourir, bande de caves?» De toute évidence, la réponse est non.

Que voulez-vous? Nous sommes de trop au Québec!