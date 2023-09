Indignation dans le Village: «ça va tu prendre un meurtre?»

Une agression survenue dans le Village hier soulève maintenant l’indignation.

Vers 13h30 mercredi, sur la rue Sainte-Catherine, deux propriétaires ont été agressés par un homme qui se trouvait initialement sur la terrasse de leur restaurant.

L’homme est ensuite entré dans l’enceinte du bâtiment pour attaquer le propriétaire et sa femme.

«Je lui ai demandé de sortir et il s’est retourné et m’a donné un coup de poing», dit Gary Wang, propriétaire de Yamato Dumpling, en indiquant que l’attaquant l’a frappé au visage.

«Il s’est précipité sur le propriétaire à coups de chaises et ça a dégénéré», dit Michel Lachance, un témoin de l’évènement.

«Il m’a coupé au niveau du pied, et quand je suis tombée et je me suis cognée sur le mur, il m’a encore frappé», explique la propriétaire.

Il a fallu l’intervention d’un homme de 71 ans pour secourir les deux victimes.

Un homme de 32 ans a été arrêté par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour voie de fait simple. Le suspect se serait fait reconnaître par le propriétaire, car il serait repassé devant le restaurant quelques heures après les avoir agressés.

La question de sécurité dans le Village

Le sentiment d’insécurité est bien installé dans le secteur alors que les incidents s’accumulent depuis le printemps.

Le SPVM avait pourtant accentué la surveillance policière en soirée avec notamment la présence de cadets, mais les commerçants réclament davantage de ressources et de patrouilles.

«Je suis commerçant dans le Village et on crie "à l’aide" depuis trois ans. Madame Plante vient une fois par année, mais il n’y a jamais rien qui change», dit un homme rencontré par notre journaliste Kevin Crane-Desmarais. «Ça va prendre un meurtre? Ça quelque chose de dégelasse avant qu’elle fasse quelque chose.»

Des gens du quartier sont venus encourager ce couple de restaurateurs qui a ouvert ses portes il y a cinq mois seulement.