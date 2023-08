La CAQ s’inspire de l’Union nationale et de Jean Charest, selon PSPP

La CAQ s’inspire et de l’Union nationale et de Jean Charest en encourageant les électeurs de Jean-Talon à demeurer du côté du gouvernement et en utilisant la souveraineté pour faire peur, selon le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

« Elle a déjà commencé à le faire (peur aux électeurs avec la souveraineté). Mon collègue Pascal Bérubé me rappelait comment Jean Charest opérait... Il y a beaucoup de points similaires et puis on doit aussi noter que le slogan "Garder Jean-Talon dans le gouvernement" ressemble étrangement à des slogans utilisés par l’Union nationale à la fin des années 50 », a observé M. St-Pierre Plamondon, en répondant aux questions des journalistes, lors de l’ouverture du caucus présessionnel du Parti québécois, à l’Université Laval.

Alors que le PQ talonne la CAQ à Québec dans les intentions de vote, François Legault a déclaré, lors de l’annonce officielle de la candidature de Marie-Anik Shoiry, mardi, que « le sujet cet automne, ça ne sera pas la souveraineté du Québec. Ça sera le coût de la vie ».

« Gardons Jean-Talon au gouvernement! Votons pour Marie-Anik Shoiry », a plus tard scandé le chef caquiste, sur les réseaux sociaux.

