La coupe Stanley: le DG des Oilers y croit

Au moment où leur capitaine Connor McDavid aborde potentiellement les meilleures années de sa carrière, les Oilers d’Edmonton pensent avoir des chances logiques de ramener la coupe Stanley au pays, en autant qu’ils continuent d’obtenir du succès en saison régulière en premier lieu.

Depuis quelques années, la formation albertaine amasse sa large part de points au classement, ayant dépassé la centaine dans les deux dernières campagnes. Cependant, il lui reste à gagner en séries, ce qui s’avère une tâche plus compliquée. Edmonton a atteint le troisième tour en 2022, puis le deuxième il y a quelques mois.

Malgré ces déceptions vécues en éliminatoires, le directeur général Ken Holland ne désespère pas. Si le club connaît une autre saison productive, tout devient possible. Il préfère se rappeler qu’avant d’enlever les grands honneurs, l’Avalanche du Colorado (2022) et les Golden Knights de Vegas (2023) ont éprouvé leur part d’ennuis en séries. Et dans un passé moins récent, l’ancien DG des Red Wings de Detroit a vu ceux-ci amasser quatre titres lors de son séjour dans l’organisation.

«Ce que j’ai appris au fil de mes expériences et des années, c’est qu’il faut persévérer. Vous devez vivre une bonne saison, puis une autre et ainsi de suite. Ces équipes [qui gagnent la coupe], c’est ce qu’elles font, a-t-il affirmé la semaine passée au réseau Sportsnet.

«Je suis à l’aise avec notre équipe, a-t-il aussi mentionné. Certes, la profondeur demeure une énigme à résoudre, car le plafond salarial a grimpé de seulement 2 millions $ en cinq ans. Puis, quelques éléments comme [Stuart] Skinner, [Ryan] McLeod et [Evan] Bouchard devaient obtenir une augmentation salariale. D’autres ont dû être envoyés à d’autres formations. C’est la convention collective et le contexte dans lequel il faut composer aujourd’hui.»

Stabilité

Les Oilers ont donc vécu un été relativement tranquille, eux qui dépassent actuellement la limite salariale d’environ 300 000 $. Holland s’est contenté d’accorder un essai professionnel à l’attaquant Brandon Sutter et d’embaucher Connor Brown. Il a les principaux outils depuis un bout de temps et il souhaite que la chimie s’installera au moment le plus important.

«C’est une longue saison. On ne s’est pas encore rapporté à l’équipe et il n’y a pas eu de camp d’entraînement à ce jour, rien. Nous avons un très long chemin devant nous, mais l’espoir est là. Nous comprenons bien ce que signifie d’aller loin en séries. Tout cela est un bon signal», a précisé dernièrement McDavid.

Par ailleurs, il est inutile d’interroger le club sur Leon Draisaitl et son contrat qui prendra fin après 2024-2025 et qui pourrait tester le marché des joueurs autonomes. Holland se concentre sur le présent.

«Je ne peux me soucier de 2024-2025 actuellement. Je dois me préoccuper de la formation 2023-2024. Devons-nous garder un œil sur le futur? Absolument. Des choses changeront, évidemment. Il semble aussi que le plafond sera finalement en hausse.»