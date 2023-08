La guigne de la deuxième année frappera-t-elle ces joueurs?

Les attentes seront élevées pour certains joueurs de deuxième année dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement ceux qui se sont démarqués à leurs débuts. Personne n’est à l’abri de la prophétique «guigne de la deuxième année», qui se caractérise par une baisse remarquée des performances.

Voici quelques-unes des meilleures recrues de 2022-2023 et leurs chances de succès la saison prochaine.

Matty Beniers – Kraken de Seattle

Getty Images via AFP

Le gagnant du plus récent trophée Calder aura de plus grands souliers à chausser après sa prometteuse campagne de 57 points. Il est plutôt rare de voir les gagnants de cet honneur connaître une mauvaise saison tout de suite après. En 2017-2018, par exemple, Mathew Barzal est passé d’une récolte de 85 points à 62 points et n’a pas encore retrouvé la magie des premiers jours. Le contrat de Beniers se terminera déjà l’été prochain, alors l’attaquant voudra certainement prouver sa valeur.

Stuart Skinner – Oilers d’Edmonton

Getty Images via AFP

Si les Oilers ont pu rêver à la coupe Stanley la saison dernière, c’est sans doute à cause de Skinner. L’Albertain a volé le poste de gardien numéro 1 à Jack Campbell grâce à une fin de campagne phénoménale. Il a montré un dossier de 29-14-5 et surtout, un taux d’efficacité de ,914. Après avoir obtenu la confiance des siens en séries, l’homme masqué de 24 ans devrait être le partant d’Edmonton, mais Campbell, un portier expérimenté qui n’a pas montré de vilaines statistiques, sera certainement à l’affût de toute baisse de régime.

Owen Power – Sabres de Buffalo

Getty Images via AFP

Selon Power, les Sabres peuvent viser la lune avec un groupe dont le visage a peu changé durant la saison morte. Le premier choix du repêchage de 2021 a prouvé qu’il pouvait produire derrière Rasmus Dahlin, avec 35 points, et devrait maintenir sa production. L’Ontarien pourra aussi apprendre du vétéran Erik Johnson, que Buffalo a engagé récemment. Au-delà des statistiques individuelles, Power devra penser à mener les Sabres en séries pour la première fois depuis 2010-2011.

Wyatt Johnston – Stars de Dallas

Getty Images via AFP

À seulement 19 ans et sans passer de temps dans la Ligue américaine, Johnston s’est démarqué parmi les attaquants des Stars avec 41 points. Le joueur de centre sera surveillé plus étroitement en 2023-2024 et sa production pourrait décliner quelque peu. Auteur d’un différentiel de +6 – bien loin de son compagnon de trio Jamie Benn (+23) –, il devra également travailler sur son jeu défensif. Finalement, l’arrivée de Matt Duchene pourrait aussi lui retirer quelques opportunités.

Matias Maccelli – Coyotes de l’Arizona

Getty Images via AFP

À sa deuxième saison en Amérique du Nord, Maccelli s’est révélé comme une belle surprise pour les Coyotes avec 49 points en seulement 64 parties. Le Finlandais fait partie du projet, mais l’organisation du désert compte sur beaucoup d’ailiers talentueux. Jason Zucker et Alexander Kerfoot se sont joints à un groupe qui compte déjà sur Clayton Keller, Lawson Crouse et Dylan Guenther. Malgré tout, Maccelli a prouvé qu’il pouvait s’adapter, et sa deuxième saison complète pourrait être encore meilleure que la première.

Mason McTavish – Ducks d’Anaheim

Getty Images via AFP

À peine sorti de l’adolescence, celui qui fut sélectionné deux rangs après Power en 2021 a hérité de grandes responsabilités à Anaheim. McTavish a été le troisième meilleur pointeur chez les attaquants des Ducks, une formation qui continue d’en arracher. Le Canadien a le potentiel pour devenir un joueur complet et, entouré de Trevor Zegras, Troy Terry et Alex Killorn, il pourrait continuer de grandir à la vitesse grand V.