La haine anti-police se porte bien au cégep du Vieux

Les reportages sur la montée de l’analphabétisme vous inquiètent?

Vous regardez ce qui se passe dans nos écoles et vous avez peur pour l’avenir de vos enfants?

Cessez de vous faire du mauvais sang!

En effet, lorsqu’on regarde ce qui se passe actuellement dans les cégeps, on a toutes les raisons du monde d’être optimiste!

Car ça percole, là-dedans, les amis!

Ça carbure!

Ça pense! Ça réfléchit! Ça cogite!

UNE PENSÉE PROFONDE!

Prenez le cégep du Vieux Montréal, par exemple. L’un des hauts lieux du savoir au Québec.

Dans l’agenda remis à chaque étudiant par l’Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal, on trouve un magnifique texte sur les forces policières.

Un essai d’une profondeur, d’une intelligence et d’une clairvoyance qui subjugueraient les plus grands esprits de la Sorbonne.

Et qui démontre que l’avenir de nos petits lapins est assuré.

Même pas besoin d’ouvrir l’agenda pour se rendre compte que nous avons ici affaire à un ouvrage savant, qui fait passer L’Être et le Néant de Jean-Paul Sartre pour l’endos d’une boîte de Cap’n Crunch.

«All Cops Are Bastards», peut-on lire sur la couverture.

Oui, madame!

Ça, c’est de la réflexion!

On plonge ici tête baissée dans les profondeurs de la pensée occidentale la plus pointue!

Et attention, on ne parle pas d’un agenda produit par des universitaires terminant leur postdoctorat en physique quantique, non!

Mais d’un agenda produit par des cégépiens!

Des jeunes qui, hier encore, écoutaient de la K-pop!

Dire que des langues sales affirment que le système d’éducation québécois crée des générations d’ignorants...

Mettez la main sur cet agenda! Lisez ce texte brillant sur les forces de l’ordre!

Vous verrez qu’au contraire, nos cégeps sont des incubateurs de talents!

VIVE LE VIVRE ENSEMBLE!

«La police met les gens en cage, lit-on. Elle protège les patrons-onnes. Les lois et les prisons maintiennent les misères que le capitalisme nous impose. Si tous ceux et celles qui haïssent la police se soulèvent ensemble, ils-elles seront impuissants-es à nous arrêter.

«En Égypte, cela n’a pris qu’une semaine pour faire brûler tous les postes de police.

«La police est un des plus importants obstacles à la réalisation de l’anarchie.

«Notre colère doit se transformer en action, comme durant les manifs qui ont fleuri pendant la grève étudiante, où les gens attaquent la police avec des roches, des cocktails molotov, brisent leurs chars et détruisent leurs postes.»

C’est pas beau, ça?

Il y a tout ce qu’on recherche dans un essai: de la poésie, des connaissances en géographie, en économie, en philosophie politique, un argumentaire béton – même de l’écriture inclusive!

Car nos jeunes sont des adeptes du vivre ensemble, monsieur! Oh que oui!

BRAVO AU CÉGEP DU VIEUX!

Le plus décevant dans cette histoire d’agenda que mon collègue Francis Pilon a révélée, cette semaine, est que la direction du cégep du Vieux Montréal s’est distancée de l’affaire!

Mais pourquoi? Soyez fiers, au contraire!

C’est grâce à l’excellence de l’enseignement que vous prodiguez dans votre vénérable institution que nos enfants sont devenus si brillants!