La Maison-Blanche se félicite d'avoir «stabilisé» le nombre d'overdoses aux États-Unis

La Maison-Blanche a annoncé jeudi plus de 450 millions de dollars de financements supplémentaires pour lutter contre la crise des overdoses aux États-Unis, en se félicitant que leur nombre se soit stabilisé dans le pays depuis un peu plus d'un an, malgré des niveaux qui restent record.

Les États-Unis enregistrent encore un nombre dramatique d'overdoses: environ 110.000 sur un an entre mars 2022 et 2023, selon les autorités sanitaires.

Mais «les overdoses se sont stabilisées en 2022, après une forte augmentation de 2019 à 2021, et cela montre que nos efforts fonctionnent», a déclaré lors d'une conférence de presse Rahul Gupta, directeur du bureau chargé de la lutte contre les drogues à la Maison-Blanche.

Il a toutefois admis que cette stabilisation ne concernait pas les décès liés au fentanyl, un puissant opioïde de synthèse ayant inondé le marché de la drogue aux États-Unis, et principal coupable des overdoses dans le pays.

«Les overdoses liées au fentanyl restent en hausse parce que l'approvisionnement est plus létal, mais les décès par overdoses liés à d'autres substances sont en baisse ou stabilisés», a-t-il détaillé.

Les nouveaux fonds annoncés jeudi doivent notamment permettre d'améliorer la prévention et l'accès aux traitements.

Quelque 80 millions de dollars sont dédiés à la lutte contre les opioïdes dans des zones rurales, notamment pour étendre l'accès à la naloxone, un antidote qui permet de réanimer une personne en train de faire une overdose à un opioïde (par exemple au fentanyl).

Au printemps, l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait pour la première fois autorisé la vente sans ordonnance de naloxone, sous la forme d'un vaporisateur nasal connu sous son nom de marque Narcan. Elle a ensuite autorisé en juillet la vente libre d'un générique.

Cette semaine, Emergent BioSolutions, qui produit le Narcan, a annoncé que les premières boîtes vendues sans ordonnance seraient disponibles à partir de septembre dans les pharmacies, les supermarchés américains et en ligne sur internet, pour un prix de 44,99 dollars (chaque boîte contenant deux doses).

Des familles de victimes d'overdoses doivent être reçues à la Maison-Blanche jeudi, qui marque la journée internationale de sensibilisation sur les overdoses, en présence de Doug Emhoff, époux de la vice-présidente américaine Kamala Harris.

«Mon administration va continuer à s'assurer que notre nation a les ressources dont nous avons besoin pour faire face à l'épidémie d'overdoses», a déclaré jeudi le président Joe Biden sur X (ex-Twitter).