Qui est le petit Montréalais que Lars Ulrich a invité à sa batterie pendant le spectacle de Metallica?

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

• À lire aussi: Un record d’assistance pour le Parc olympique

• À lire aussi: Metallica au Stade olympique: voici ce qu’on a pensé des deux spectacles, de la qualité du son et de la foule de 125 000 amateurs de métal

Pendant le spectacle de Metallica au stade olympique le dimanche 13 août, le batteur Lars Ulrich a tendu la main à un jeune spectateur, l’a hissé sur la scène et lui a remis ses baguettes pour qu’il joue avec le groupe.

Lors d’une pause entre deux chansons, le chanteur James Hetfield s’adressait à la foule. Ce monologue ennuyait-il son acolyte Lars Ulrich ? Ce dernier l’a interrompu par surprise en installant à sa batterie une jeune batteur inconnu... que j’ai retrouvé !

Timothé Letendre, alias Timo, 12 ans, a aussitôt commencé à piocher l’introduction d’Enter Sandman.

Instinctivement (ou plutôt par conditionnement pavlovien), le guitariste Kirk Hammet, le bassiste Robert Trujillo et le chanteur James Hetfield ont spontanément joué les notes de la pièce.

Ulrich tapait des mains pour encourager Timo et inciter la foule à l’applaudir.

«Lars vient de s’améliorer!» a blagué Hetfield en entendant cet enfant batteur étonnamment compétent pour son âge.

«Lars Junior! Ça lui fera une histoire à raconter à l’école!» a ajouté le chanteur.

Une chance invraisemblable

D’où sortait ce préado et comment s’est-il retrouvé sur scène?

J’ai rencontré Timo et son père, Éric Letendre, dans leur cour arrière à Rosemont, un peu au nord du parc Maisonneuve.

Louis-Philippe Messier

Dire que Timo a l’intention de chérir les baguettes que Lars Ulrich lui a laissées relève de l’euphémisme:

«Je vais les mettre dans un cadre et les laisser là jusqu’à tant que je meure, puis je vais les emporter dans ma tombe», déclare-t-il.

Un concours de circonstances extraordinaire a favorisé ce jeune mordu de batterie, émule du feu le batteur de Slipknot, Joey Jordison.

Car son père et lui n’avaient pas de billets donnant accès au parterre...

«Je suis allé demander à une employée du stade si elle voulait me donner le bracelet jaune pour le parterre, mais elle a dit: “Désolée, petit gars, mais tu n’as pas le billet pour ça!”»

Il a essuyé un deuxième refus.

Le troisième employé sollicité a été attendri: «Je ne suis pas censé faire ça, mais... tiens! Pour toi et pour ton père. Bon spectacle!»

Pour éviter à son fils la bousculade dans la houle humaine près de la scène, le père l’a juché sur ses épaules.

Suprême coup de chance: des spectateurs généreux les ont aperçus et leur ont fait cadeau de bracelets donnant accès à la «fosse» située au centre de la scène en forme de beigne, où c’était plus tranquille.

Là, Timo n’a eu qu’à brandir sa pancarte qui disait en anglais: « Je veux jouer de la batterie sur scène»... et vous connaissez la suite.

«Mon cerveau s’est éteint, j’étais dans mon monde, je jouais et je n’entendais même pas James Hetfield parler. Je me disais: si tu foires devant 63 000 personnes, tu vas être nul.»

Timo joue de la batterie depuis deux ans.

Ses parents lui ont payé des cours et une batterie électronique (pour éviter une guerre avec le voisinage) de 3500$.

Ils limitent son temps de batterie pour éviter qu’il ne fasse que ça.

À l’école primaire, il pouvait répéter avec un ami bassiste au lieu de jouer dehors à l’heure du déjeuner.

Il a commencé cette semaine son secondaire 1 à l’école Joseph-François-Perreault dans le programme musique-étude.

«Je veux fonder un groupe qui va révolutionner le métal comme Metallica, Slipknot ou Korn», affirme le jeune homme.

Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai tendance à croire qu’il y arrivera.