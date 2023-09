«Le justicier 3»: l’ombre de «L’homme en feu»

Les scènes entre Denzel Washington et de Dakota Fanning sont les meilleures de ce film d’action d’Antoine Fuqua à la brutalité gratuite et au rythme plutôt lent.

Rien n’est pire que de regarder un film en pensant à un autre, en l’occurrence L’homme en feu (Man on Fire) de Ridley Scott. C’est pourtant ce qui attend les cinéphiles dès les premières images de Le justicier 3, sentiment qui ne fait que se renforcer tout au long des 109 minutes de cette production.

On retrouve donc Robert McCall (Denzel Washington), cette fois-ci en Sicile. Tombé par accident sur une cellule de la mafia spécialisée dans le trafic de drogue, il en massacre tous les membres avec le calme efficace qui le caractérise, une hache en plein visage, des tirs à travers un œil ou, plus tard, un morceau d’os traversant la chair d’un bras servant à établir sa férocité placide.

Car Denzel Washington a 68 ans, un âge auquel il lui est physiquement impossible de se livrer aux cascades impressionnantes d’un jeune premier. Après les deux précédents longs métrages de la franchise, sortis en 2014 et en 2018, le scénariste Richard Wenk, le réalisateur Antoine Fuqua et l’acteur font donc de McCall un homme grièvement blessé qui passera la majeure partie de cette aventure en convalescence, stratégie utilisée en son temps par Pierce Brosnan dans Meurs un autre jour (2002).

PHOTO FOURNIE PAR SONY PICTURES ENTERTAINMENT

Retrouvailles

Dans le village de carte postale où McCall se remet de ses blessures, la Camorra est à l’œuvre de manière tout aussi brutale que notre homme. Et comme le justicier du titre de la trilogie s’est mis à en aimer tous les habitants, il décide de partir en croisade tout en dénonçant les mafieux à Emma Collins (Dakota Fanning, avec laquelle il a joué dans l’excellent L’homme en feu il y a 19 ans), une agente de la CIA.

La poignée de scènes qui les réunissent constitue l’attrait principal de cette production prévisible au scénario paresseux et aux inévitables poncifs – dont la femme d’un gendarme en petite tenue tandis que son époux est torturé ou la serveuse trentenaire qui drague notre presque septuagénaire – tant les regards qu’ils échangent trahissent leur amitié de près de deux décennies.

Denzel Washington joue du Denzel Washington en mode «économie d’énergie», émaillant ses violences impassibles de sourires victorieux. Comme dans un Liam Neeson des beaux jours de L’Enlèvement, on sait parfaitement à quoi s’attendre, et ce, pourquoi on est assis devant l’écran (ici IMAX, ce qui n’ajoute pas grand-chose à l’expérience). Le résultat hyper violent, mais sans l’humour d’un Quentin Tarantino ou d’un Robert Rodriguez et sans l’ambiguïté du Ridley Scott finit, malheureusement, par s’avérer plus poussif que jouissif.

Note: 3 sur 5