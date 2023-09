Le ministre Drainville blâme les syndicats pour le manque de profs dans les écoles

Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville veut modifier le processus d'affectation des contrats des professeurs.

• À lire aussi: Y aura-t-il un prof dans la classe de votre enfant? Voici des exemples concrets de l'ampleur de la crise

• À lire aussi: Lueur d’espoir: hausse impressionnante des futurs profs dans certaines universités québécoises

• À lire aussi: Enseignante non binaire: le ministre Drainville et le Centre de services scolaire lancent un appel au calme

«Je vais souhaiter que nos syndicats nous donnent cette souplesse pour éviter l'espèce de psychodrame de la rentrée qu'on connaît depuis trop d'années», a-t-il déclaré jeudi.

La semaine dernière, le ministre annonçait qu'il y avait plus de 8500 postes en enseignement à pourvoir, des données qui n'étaient pas à jour puisqu'une séance d'affectation avait eu lieu entretemps. Lundi, il en manquait encore 1829.

«La façon d'affecter les profs, là, aussi tard au mois d'août [...] je ne trouve pas ça acceptable», affirme Bernard Drainville.

«La solution, ce n'est pas d'avoir plus ou moins de séances. Ça fonctionne, les séances. Il fallait demander combien de postes sont à pourvoir peut-être, mais vous avez combien de gens sur les listes? Si j'ai 1000 postes à pourvoir et 1300 personnes sur les listes de rappel, il n’y a pas de problème. Le problème survient lorsque c'est l'inverse qui arrive», soutient quant à elle la présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Mélanie Hubert.

«Si on était capable d'affecter davantage de profs, mettons, au mois de juin, avant la fin juin, je pense que ça ferait en sorte que notre rentrée scolaire se passerait beaucoup mieux pour les élèves, les parents et pour le personnel scolaire, honnêtement», maintient le ministre de l’Éducation.

Les syndicats se défendent toutefois de ralentir le processus.

«S'il veut qu'on se parle, on va se parler, puis on va parler du financement qui est envoyé dans les centres de services scolaires qui permet aux centres de services scolaires de donner les postes plus tôt», indique la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini.

«Présentement, la façon dont c'est fait et dont les centres de services scolaires sont financés, ils se gardent de grandes réserves, et les postes apparaissent souvent à la fin août, et on peut même attribuer de nouveaux postes jusqu'à la fin septembre», ajoute-t-elle.

Le ministre aimerait que ce point soit discuté dans les négociations en cours. Mais les syndicats nationaux précisent que les séances d'affectation sont normalement décidées par les syndicats locaux selon les besoins des centres de services scolaires.