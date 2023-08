Le PM déconnecté des Québécois: Legault ne fréquente pas les clients du Dollarama, raille GND

Le chef parlementaire solidaire Gabriel Nadeau-Dubois accuse François Legault de ne pas fréquenter suffisamment les citoyens forcés de faire leur épicerie au Dollarama en raison de la hausse des prix et d’être déconnecté du quotidien des Québécois.

Québec solidaire promet ainsi de talonner le gouvernement caquiste tous les jours de la session parlementaire au sujet de l’explosion du coût de la vie.

«François Legault ne rencontre pas souvent des gens qui font leur épicerie au Dollarama et ça paraît! Il ne sait pas c’est quoi, lui, vérifier son compte AccèsD avant d’aller faire l’épicerie!» a pesté jeudi Gabriel Nadeau-Dubois, au dernier jour du caucus des solidaires visant à préparer la rentrée politique à l’Assemblée nationale.

Les députés de QS, eux, sont à même de constater à quel point les Québécois étouffent en raison de l’inflation, affirme GND.

«Moi, j’en fréquente souvent des gens qui font leur épicerie au Dollarama, car on va dans les groupes communautaires, on va dans les banques alimentaires à QS, on est auprès de ces gens-là, on entend leur souffrance», insiste-t-il.

Le chef parlementaire solidaire déplore que le Québec soit désormais le «champion canadien» de l’inflation. Il rappelle qu’une personne sur trois qui fait la file dans les banques alimentaires est un enfant et que des histoires de femmes enceintes incapables de se nourrir au Québec en 2023 ont récemment fait les manchettes.

«Est-il fier de ça? Moi je ne suis pas fier de ça, nous autres on n’est pas fiers de ça.»